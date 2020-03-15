Uzbekistan Airways отменила десятки рейсов из-за коронавируса — список городов

В авиакомпании заявили, что возврат и перебронирование билетов на другие даты будет осуществляться без доплаты и штрафов.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Uzbekistan Airways отменила несколько рейсов в марте-апреле 2020 года.

Как сообщили в авиакомпании, данное решение было принято по нескольким причинам: из-за развивающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире, ограничений на уровне государственных властей и из-за резкого падения спроса на авиаперелеты.

Изменения коснулись следующих направлений:

Латвия — все рейсы отменены с 17 марта. Заключительный рейсы по маршруту Ташкент-Рига-Ташкент будет выполнен 16 марта.

все рейсы отменены с 17 марта. Заключительный рейсы по маршруту Ташкент-Рига-Ташкент будет выполнен 16 марта. Лондон — рейсы HY201/202 временно отменены c 14 марта по апрель.

— рейсы HY201/202 временно отменены c 14 марта по апрель. Париж — рейсы HY251/252 временно отменены c 14 марта по апрель

— рейсы HY251/252 временно отменены c 14 марта по апрель Амритсар — рейсы HY421/422, HY441/442, HY443/444 с 18 марта по апрель отменены.

— рейсы HY421/422, HY441/442, HY443/444 с 18 марта по апрель отменены. Дели — рейсы HY425/426 с 20 марта по апрель будут выполняться только в ночь со среды на четверг и в ночь с воскресенья на понедельник; рейсы HY421/422 и HY423/424 с 20 марта по апрель отменены.

— рейсы HY425/426 с 20 марта по апрель будут выполняться только в ночь со среды на четверг и в ночь с воскресенья на понедельник; рейсы HY421/422 и HY423/424 с 20 марта по апрель отменены. Мумбаи — рейсы HY427/428 с 20 марта по апрель отменены.

— рейсы HY427/428 с 20 марта по апрель отменены. Джакарта — рейсы HY541/542 с 25 марта по апрель отменены.

— рейсы HY541/542 с 25 марта по апрель отменены. Куала-Лумпур — рейсы HY553/554 отменены; рейсы HY551/552 25 марта также отменены, рейсы HY551/552 в период с 1−20 апреля будут выполняться только по средам;

— рейсы HY553/554 отменены; рейсы HY551/552 25 марта также отменены, рейсы HY551/552 в период с 1−20 апреля будут выполняться только по средам; Бангкок — рейсы HY531/532 в марте 2020 года выполняются только 16, 19 и 26 марта; рейсы HY533/534 в марте 2020 года выполняются только 18, 21 и 28 марта; рейсы HY531/532 в апреле 2020 года отменены; рейсы HY533/534 в апреле 2020 года выполняются только по средам и субботам;

— рейсы HY531/532 в марте 2020 года выполняются только 16, 19 и 26 марта; рейсы HY533/534 в марте 2020 года выполняются только 18, 21 и 28 марта; рейсы HY531/532 в апреле 2020 года отменены; рейсы HY533/534 в апреле 2020 года выполняются только по средам и субботам; Тель-Авив — рейсы HY303/304 с 14 марта по апрель отменены; рейсы HY301/302 в марте 2020 года выполняются только 19 и 26 марта; рейсы HY301/302 в апреле 2020 года отменены.

"Также информируем о том, что пассажирам с отмененных рейсов по вышеуказанным направлениям возврат или перебронирование авиабилетов на другие даты осуществляется без доплаты и штрафов", — сообщили в авиакомпании.

В Uzbekistan Airways также предупредили, что из-за повышенного спроса возможно длительное ожидание на горячей линии.