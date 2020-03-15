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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Uzbekistan Airways отменила десятки рейсов из-за коронавируса — список городов

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13675564/Uzbekistan-Airways-otmenila-neskolko-reysov-iz-za-koronavirusa.html

В авиакомпании заявили, что возврат и перебронирование билетов на другие даты будет осуществляться без доплаты и штрафов.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Uzbekistan Airways отменила несколько рейсов в марте-апреле 2020 года.

Как сообщили в авиакомпании, данное решение было принято по нескольким причинам: из-за развивающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире, ограничений на уровне государственных властей и из-за резкого падения спроса на авиаперелеты.

Изменения коснулись следующих направлений:

  • Латвия — все рейсы отменены с 17 марта. Заключительный рейсы по маршруту Ташкент-Рига-Ташкент будет выполнен 16 марта.
  • Лондон — рейсы HY201/202 временно отменены c 14 марта по апрель.
  • Париж — рейсы HY251/252 временно отменены c 14 марта по апрель
  • Амритсар — рейсы HY421/422, HY441/442, HY443/444 с 18 марта по апрель отменены.
  • Дели — рейсы HY425/426 с 20 марта по апрель будут выполняться только в ночь со среды на четверг и в ночь с воскресенья на понедельник; рейсы HY421/422 и HY423/424 с 20 марта по апрель отменены.
  • Мумбаи — рейсы HY427/428 с 20 марта по апрель отменены.
  • Джакарта — рейсы HY541/542 с 25 марта по апрель отменены.
  • Куала-Лумпур — рейсы HY553/554 отменены; рейсы HY551/552 25 марта также отменены, рейсы HY551/552 в период с 1−20 апреля будут выполняться только по средам;
  • Бангкок — рейсы HY531/532 в марте 2020 года выполняются только 16, 19 и 26 марта; рейсы HY533/534 в марте 2020 года выполняются только 18, 21 и 28 марта; рейсы HY531/532 в апреле 2020 года отменены; рейсы HY533/534 в апреле 2020 года выполняются только по средам и субботам;
  • Тель-Авив — рейсы HY303/304 с 14 марта по апрель отменены; рейсы HY301/302 в марте 2020 года выполняются только 19 и 26 марта; рейсы HY301/302 в апреле 2020 года отменены.
"Также информируем о том, что пассажирам с отмененных рейсов по вышеуказанным направлениям возврат или перебронирование авиабилетов на другие даты осуществляется без доплаты и штрафов", — сообщили в авиакомпании.

В Uzbekistan Airways также предупредили, что из-за повышенного спроса возможно длительное ожидание на горячей линии.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
Теги:
рейс, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Эпидемия, коронавирус



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