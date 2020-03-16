В Узбекистане закрыли все кинотеатры из-за коронавируса

Кинофонд агентства сформировал специальный пакет из кинофильмов, который будет передан телеканалам для демонстрации по телевидению в период запрета работы кинотеатров.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В связи с распространением коронавируса в Узбекистане "Узбеккино" приостанавливает работу всех кинотеатров, информирует пресс-служба.

"Кинофонд агентства сформировал специальный пакет из кинофильмов, документальных фильмов, мультфильмов и другой кинопродукции, который на безвозмездной основе будет передан телеканалам для демонстрации по телевидению в период запрета работы кинотеатров", - говорится в сообщении.

Напомним, в Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады. Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории республики.

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Во время продленных каникул по национальным телеканалам для школьников будут показываться телеуроки.

На 16 марта коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане.

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Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции и показали положительный результат.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

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Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.