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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

В Узбекистане закрыли все кинотеатры из-за коронавируса

© Sputnik / В. Ковреин
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13680302/V-Uzbekistane-zakryli-vse-kinoteatry-iz-za-koronavirusa.html

Кинофонд агентства сформировал специальный пакет из кинофильмов, который будет передан телеканалам для демонстрации по телевидению в период запрета работы кинотеатров.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В связи с распространением коронавируса в Узбекистане "Узбеккино" приостанавливает работу всех кинотеатров, информирует пресс-служба.

"Кинофонд агентства сформировал специальный пакет из кинофильмов, документальных фильмов, мультфильмов и другой кинопродукции, который на безвозмездной основе будет передан телеканалам для демонстрации по телевидению в период запрета работы кинотеатров", - говорится в сообщении.

Напомним, в Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады. Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории республики.

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Во время продленных каникул по национальным телеканалам для школьников будут показываться телеуроки.

На 16 марта коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. 

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Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции и показали положительный результат.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

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Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
Теги:
Кино, Национальное агентство "Узбеккино", узбеккино, Карантин, кинотеатр, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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