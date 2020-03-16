Количество автобусных и ж/д рейсов в регионы Узбекистана увеличат вдвое

Автовокзал "Ташкент" перешел на круглосуточный режим работы и увеличил количество рейсов вдвое. Дополнительные ж/д рейсы из Ташкента организованы в Карши, Бухару, Ургенч и Термез.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Из-за большого наплыва студентов, желающих уехать домой, автовокзал "Ташкент" увеличил количество рейсов с 35 до 70 и перешел на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Также в понедельник АО "Узбекистон темир йуллари" организует дополнительные три рейса по следующим направлениям:

09.35 - рейсы 580/579 Ташкент-Карши-Термез-Карши-Ташкент;

11.30 - рейсы 554/553 Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент;

20.00 - рейсы 552/551 Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 168 тысячи человек. Число скончавшихся - 6 508, вылечившихся - более 76 тысяч.