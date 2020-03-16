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Запущены регулярные автобусные рейсы по маршруту Фергана-Алма-Аты

Количество автобусных и ж/д рейсов в регионы Узбекистана увеличат вдвое

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13680954/Kolichestvo-avtobusnykh-i-zhd-reysov-v-regiony-Uzbekistana-uvelichat-vdvoe.html

Автовокзал "Ташкент" перешел на круглосуточный режим работы и увеличил количество рейсов вдвое. Дополнительные ж/д рейсы из Ташкента организованы в Карши, Бухару, Ургенч и Термез.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Из-за большого наплыва студентов, желающих уехать домой, автовокзал "Ташкент" увеличил количество рейсов с 35 до 70 и перешел на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Также в понедельник АО "Узбекистон темир йуллари" организует дополнительные три рейса по следующим направлениям: 

  • 09.35 - рейсы 580/579 Ташкент-Карши-Термез-Карши-Ташкент;
  • 11.30 - рейсы 554/553 Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент;
  • 20.00 - рейсы 552/551 Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

© REUTERS / Constantina Peppa
В Узбекистане создана группа для контроля за ценами на время карантина

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 168 тысячи человек. Число скончавшихся - 6 508, вылечившихся - более 76 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
Теги:
Узбекистан, рейс, Поезд, автобусы, коронавирус



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