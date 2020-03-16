В детсадах произведут перерасчет оплаты за пребывание

МДО взяло на контроль перерасчет, который необходимо произвести в отношении всех воспитанников дошкольных учреждений в связи с их временным закрытием.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Министерство дошкольного образования объявило о том, что во всех детских садах по стране будет произведен перерасчет в связи с введенным с сегодняшнего дня карантином. Такие меры предприняты в целях профилактики распространения коронавируса в Узбекистане.

Напомним, число зараженных в республике выросло до четырех. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция. Также COVID-19 обнаружен у узбекистанеца, прибывшего из Стамбула.

В этой связи в Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады.

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.