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Спальня в детском саду

В детсадах произведут перерасчет оплаты за пребывание

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13681779/V-detsadakh-proizvedut-pereraschet-oplaty-za-prebyvanie.html

МДО взяло на контроль перерасчет, который необходимо произвести в отношении всех воспитанников дошкольных учреждений в связи с их временным закрытием.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Министерство дошкольного образования объявило о том, что во всех детских садах по стране будет произведен перерасчет в связи с введенным с сегодняшнего дня карантином. Такие меры предприняты в целях профилактики распространения коронавируса в Узбекистане.

Зрительный зал в ташкентском Доме кино.
© Sputnik / В. Ковреин
В Узбекистане закрыли все кинотеатры из-за коронавируса

Напомним, число зараженных в республике выросло до четырех. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция. Также COVID-19 обнаружен у узбекистанеца, прибывшего из Стамбула.

В этой связи в Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады. 

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Теги:
дошкольное образование, Министерство дошкольного образования, Узбекистан, коронавирус, Карантин, детский сад



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