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Россиян, прилетевших из Сеула, отпустили из карантина под Ташкентом

Минздрав Узбекистана
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (240)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13682429/Rossiyan-priletevshikh-iz-Seula-otpustili-iz-karantina-pod-Tashkentom.html

Известно, что большинство граждан РФ, которые находились на карантине, проживают в Кыргызстане. Подробнее - в материале.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Двадцать российских граждан, прибывших в начале марта чартерным авиарейсом из Сеула в Ташкент и помещенных на карантин из-за коронавируса, отпущены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

"Двадцать граждан России, в том числе четверо детей, которые находились на карантине, накануне отпущены после завершения всех необходимых процедур наблюдения. Они все здоровы, анализы на вирус у них отрицательные", - сказал представитель посольства.

Известно, что большинство граждан РФ, которые находились на карантине, проживают в Кыргызстане, после их выписки узбекская сторона оформила им все необходимые документы для пересечения границы Узбекистана.

Напомним, чартер прибыл в Ташкент 1 марта в 2.40 (0.40 мск), на его борту - 251 пассажир, в том числе 27 граждан России и семеро транзитных пассажиров. 

На карантине под Ташкентом находятся 20 россиян >>

Всех граждан Узбекистана и эвакуированных иностранных граждан было решено поместить на 14-дневный карантин в санаторий "Энергетик" в Чирчике Ташкентской области.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до шести человек. 

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (240)
Теги:
Сеул, Карантин, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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