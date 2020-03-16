Центробанк усилит контроль за безналичными расчетами

В финансовом ведомстве призвали граждан страны обращаться по номерам горячей линии в том случае, если в торговой точке продавец отказывается принять электронный платеж.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"ВОЗ настоятельно рекомендовала мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и они могут быть каналом передачи вирусов", - говорится в информации.

В Центробанке Узбекистана также призвали граждан страны обращаться по номерам горячей линии в том случае, если в торговой точке продавец отказывается принять электронный платеж.

"Если вам отказывают в проведении оплаты при помощи пластиковой карты, говорится в сообщении, вы можете позвонить по следующим номерам:

(71) 202-32-82 - телефон доверия Государственного налогового комитета;

(71) 200-08-88 - единый call-центр платежной системы HUMO.

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Напомним, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан взял под особый контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости для обеспечения стабильности на время карантина от коронавируса.

О выявленных случаях необоснованного повышения стоимости оперативно будут докладывать председателю Государственного налогового комитета. По каждому из них ведутся профилактические мероприятия.