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Пограничники на границе

Сотни таджикистанцев застряли между Казахстаном и Узбекистаном

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13684929/Sotni-tadzhikistantsev-zastryali-mezhdu-Kazakhstanom-i-Uzbekistanom.html

Сейчас МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Сотни граждан Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает РИА Новости.

Известно, что среди них есть женщины и маленькие дети.

"Из-за вспышки коронавируса в Казахстане и Узбекистане были введены ограничения на посещение данных стран. В связи с этим у некоторых наших граждан, возвращавшихся из России, возникли проблемы, и они застряли в нейтральной зоне между Узбекистаном и Казахстаном", - говорится в информации.

Сейчас МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы.

Цифры увеличиваются: 6 зараженных коронавирусом в Узбекистане >>

Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до шести человек. 

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Теги:
Карантин, госграница, граница, границы, коронавирус, Казахстан, Казахстан, гражданин Таджикистана, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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