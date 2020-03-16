Сотни таджикистанцев застряли между Казахстаном и Узбекистаном

Сейчас МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Сотни граждан Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает РИА Новости.

Известно, что среди них есть женщины и маленькие дети.

"Из-за вспышки коронавируса в Казахстане и Узбекистане были введены ограничения на посещение данных стран. В связи с этим у некоторых наших граждан, возвращавшихся из России, возникли проблемы, и они застряли в нейтральной зоне между Узбекистаном и Казахстаном", - говорится в информации.

Сейчас МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы.

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Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до шести человек.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.