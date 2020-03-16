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В Узбекистане увеличили производство защитных масок

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13685340/V-Uzbekistane-uvelichili-proizvodstvo-zaschitnykh-masok.html

На сегодня налажено производство со стороны швейных предприятий в регионах республики как новый вид продукции - 3-4-х слойные марлевые медицинские маски (повязки), произведенные полностью из местного сырья (ГОСТ 1207-70).

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Текстильная и фармацевтическая промышленности Узбекистана увеличивают мощности по производству медицинских масок, информирует "Узтекстильпром".

"За период январь-март 2020 года десятки частных предприятий отрасли наладили и расширили производство медицинских масок основных типов", - говорится в сообщении.

На сегодня налажено производство со стороны швейных предприятий в регионах республики как новый вид продукции - 3-4-х слойные марлевые медицинские маски (повязки), произведенные полностью из местного сырья (ГОСТ 1207-70).

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Налажено производство со стороны практически всех швейных цехов (в том числе в домашних условиях).

Суммарные производственные мощности предприятий, находящихся в мониторинге, на начало марта превысили 500 тыс. масок в день с возможностью немедленного наращивания более 1,0 млн штук в день и далее - 2 млн и выше.

"В аптечных сетях и санитарных службах страны созданы достаточные запасы медицинских масок", - добавили в пресс-службе.

Со стороны отрасли и местных органов власти предпринимаются меры по дальнейшему расширению бесперебойного производства медицинских масок, а также соответствующими структурами организована система их распределения через аптечные сети, медицинские учреждения и т. п.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
Теги:
Медицина, медицинское оборудование, здоровье, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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