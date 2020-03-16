17:30 16 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск

Глазами очевидца: обстановка на столичных рынках

Фото очевидцев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
101 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13687115/Glazami-ochevidtsa-obstanovka-na-stolichnykh-rynkakh.html

Несмотря на исчерпывающую информацию, поступающую из официальных источников, жители городов все же подверглись беспричинной панике - люди принялись запасаться продовольствием, опасаясь нехватки продуктов.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На минувших выходных в Узбекистане были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Власти мгновенно отреагировали на сложившуюся ситуацию - было приостановлено регулярное авто и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

Туристы знакомятся с культурным наследием Узбекистана
© Flickr / Ramón
Убыточный сезон: узбекские туроператоры просят налоговые каникулы

Цели предпринятых мер - профилактические - для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасного вируса в стране.

Однако несмотря на исчерпывающую информацию, поступающую из официальных источников, жители городов все же подверглись беспричинной панике - люди принялись запасаться продовольствием, опасаясь нехватки продуктов. 

Редакция Sputnik Узбекистан решила узнать о ситуации на рынках и торговых центрах столицы, что называется, из первых уст. По словам очевидца, такого ажиотажа и дефицита товаров, который демонстрируется в социальных сетях, фактически нет.

"Был на двух дехканских рынках и в одном крупом торговом центре Ташкента. Да, цены на некоторые продукты выросли, но незначительно," - отметил очевидец.

Но например, чеснок подорожал ощутимо - с 35-40 тысяч сумов за килограмм его цена взлетела за выходные до 50-65 тысяч сумов.

Фото очевидца
Ситуация на рынках Ташкента

Подорожала и картошка, - именно этот корнеплод в некотором дефиците на рынках столицы.

Минздрав Узбекистана
Россиян, прилетевших из Сеула, отпустили из карантина под Ташкентом

Между тем, в органах Государственной налоговой службы Узбекистана создан специальный рабочий штаб, куда вошли сотрудники Государственных налоговых инспекций (ГНИ), управлений (ГНУ), а также ГНК.

Сформирован подробный список всех крупных торговых центров, рынков, производителей товаров, оптовых поставщиков и аптек. За каждым из них закреплены ответственные сотрудники штаба Государственной налоговой службы, которые с сегодняшнего дня ведут тщательный контроль за сохранением стабильности цен.

Пандемия в цифрах: На сегодняшний день число заболевших пневмонией в мире превысило 169 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 644, вылечившихся - более 76 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
Теги:
коронавирус, Ташкент, Карантин, плодоовощная продукция, Сельхозпродукция, продукты, рынок



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться