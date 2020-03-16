Глазами очевидца: обстановка на столичных рынках

Несмотря на исчерпывающую информацию, поступающую из официальных источников, жители городов все же подверглись беспричинной панике - люди принялись запасаться продовольствием, опасаясь нехватки продуктов.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На минувших выходных в Узбекистане были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Власти мгновенно отреагировали на сложившуюся ситуацию - было приостановлено регулярное авто и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

Цели предпринятых мер - профилактические - для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасного вируса в стране.

Однако несмотря на исчерпывающую информацию, поступающую из официальных источников, жители городов все же подверглись беспричинной панике - люди принялись запасаться продовольствием, опасаясь нехватки продуктов.

Редакция Sputnik Узбекистан решила узнать о ситуации на рынках и торговых центрах столицы, что называется, из первых уст. По словам очевидца, такого ажиотажа и дефицита товаров, который демонстрируется в социальных сетях, фактически нет.

"Был на двух дехканских рынках и в одном крупом торговом центре Ташкента. Да, цены на некоторые продукты выросли, но незначительно," - отметил очевидец.

Но например, чеснок подорожал ощутимо - с 35-40 тысяч сумов за килограмм его цена взлетела за выходные до 50-65 тысяч сумов.

Фото очевидца Ситуация на рынках Ташкента

Подорожала и картошка, - именно этот корнеплод в некотором дефиците на рынках столицы.

Между тем, в органах Государственной налоговой службы Узбекистана создан специальный рабочий штаб, куда вошли сотрудники Государственных налоговых инспекций (ГНИ), управлений (ГНУ), а также ГНК.

Сформирован подробный список всех крупных торговых центров, рынков, производителей товаров, оптовых поставщиков и аптек. За каждым из них закреплены ответственные сотрудники штаба Государственной налоговой службы, которые с сегодняшнего дня ведут тщательный контроль за сохранением стабильности цен.

Пандемия в цифрах: На сегодняшний день число заболевших пневмонией в мире превысило 169 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 644, вылечившихся - более 76 тысяч.