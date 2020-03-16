Налоговый комитет получил 247 жалоб на завышенные цены

Власти призвали граждан не паниковать и заверили, что в стране достаточное количество продовольственных резервов.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Узбекистане с момента объявления карантина на горячую линию Государственного налогового комитета (ГНК) поступило 247 обращений граждан, которые пожаловались на необоснованное повышение цен.

Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

Сообщается, что 80% обращений были рассмотрены и решены, остальные 20% еще проверяются. Прием звонков продолжается.

В штатном режиме работают "телефон доверия" ГНК (71 244−98−98) и call-центр по номеру 11−98.

Из-за повышенного спроса количество операторов "телефона доверия" увеличили до семи человек, операторов call-центра — до 20.

В комитете призвали граждан сохранять спокойствие и заверили, что в стране достаточное количество продовольственных резервов.

Между тем в ГНК заявили о том, что цены на продовольствие и изделия медицинского назначения первой необходимости в Узбекистане были взяты под жесткий контроль.

В комитете составили список всех крупных торговых рынков, оптовых поставщиков и аптек, за которыми закрепили ответственных сотрудников, задача которых - следить за сохранением стабильности цен.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у пяти человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до шести.

В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гуляния в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 169 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 644, вылечившихся - более 76 тысяч.