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Тепло и местами дождливо: какая погода придет в Узбекистан на этой неделе

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13687524/Teplo-i-mestami-dozhdlivo-kakaya-pogoda-pridet-v-Uzbekistane-na-etoy-nedele.html

В начале недели жители республики смогут насладиться настоящей весной! Однако к концу недели возможны небольшие осадки и сильный ветер.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На этой неделе жителей Узбекистане ожидает теплая, по-настоящему весенняя погода. Правда, к концу недели возможны дожди.

По данным Узгидромета, в понедельник и вторник, температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла, в некоторых областях вовсе станет жарко - температура поднимется до 26-28 градусов тепла.

В среду в большинстве районов Узбекистана по-прежнему будет тепло и солнечно. Небольшой дождь может пройти ночью и утром в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Температура днем понизится, но всего на 2-3 градуса.

В четверг по всей республике установится солнечная и теплая погода: термометры покажут 23-25 градусов.

Ближе к выходным станет немного прохладнее из-за влажных воздушных масс, идущих с районов Каспийского моря.

Выходные на природе: в Узбекистан пришла настоящая весна >>

В пятницу в северо-западных и юго-западных районах Узбекистана пройдут небольшие дожди.

В центральном, южном и восточном районах республики осадки выпадут в субботу. Температура воздуха в эти дни понизится до 18-23 градусов, ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

Теги:
Узбекистан, прогноз погоды



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