В Узбекистане сменились сразу несколько силовиков

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Узбекистане сменились главы сразу нескольких силовых ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
- Командующим Национальной гвардией назначен генерал-майор Джураев Рустам Мирзаевич. Ранее он работал замминистра МВД и начальником ГУВД Ташкента.
Sp;utnik / Дильшода Рахматова
Начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев
- На должность первого замминистра МВД назначен генерал-майор Собиров Шухратжон Уринбаевич. До этого он был главой УВД Андижанской области.
Генерал-майор Собиров Шухратжон Уринбаевич
- Главой ГУВД Ташкента стал полковник Ташпулатов Азиз Анварович. Ранее он занимал должность первого замминистра МВД Узбекистана.
Полковник Ташпулатов Азиз Анварович