В Узбекистане сменились сразу несколько силовиков

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МИД составляет список граждан Узбекистана, желающих вернуться домой Одновременно с этим МИД совместно с посольствами зарубежных государств составляет списки иностранных граждан, находящихся в республике и желающих ее покинуть. 130

Число заболевших растет: выявлено еще два случая коронавируса Теперь количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным вирусом составляет 8 человек. С утра эта цифра равнялась шести. 1433