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Автомобиль национальной гвардии Узбекистана

В Узбекистане сменились сразу несколько силовиков

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13688075/V-Uzbekistane-smenilis-srazu-neskolko-silovikov.html

Назначены новые главы Нацгвардии и ГУВД Ташкента. Также стало известно, кто получил должность первого замминистра МВД.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Узбекистане сменились главы сразу нескольких силовых ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

  • Командующим Национальной гвардией назначен генерал-майор Джураев Рустам Мирзаевич. Ранее он работал замминистра МВД и начальником ГУВД Ташкента.
Начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев
Sp;utnik / Дильшода Рахматова
Начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев
  • На должность первого замминистра МВД назначен генерал-майор Собиров Шухратжон Уринбаевич. До этого он был главой УВД Андижанской области.
Пресс-служба МВД Узбекистана
Генерал-майор Собиров Шухратжон Уринбаевич
  • Главой ГУВД Ташкента стал полковник Ташпулатов Азиз Анварович. Ранее он занимал должность первого замминистра МВД Узбекистана.
Пресс-служба МВД Узбекистана
Полковник Ташпулатов Азиз Анварович
Теги:
нацгвардия, МВД Узбекистана, ГУВД Ташкента



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