Согласно информации, если пилот окажется успешным, то метробус появится и в других частях города. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте появится метробус, который будет следовать по маршруту от сквера Амира Темура до ТЦ Compass по улицам Истоклол и Фаргона Йули, следует из постановления Кабинета Министров о мерах дальнейшего развития системы общественного транспорта в столице.

"До 1 ноября должны построить выделенную полосу на этом маршруте, закупить 20 электробусов, установить зарядные станции. Если пилот окажется успешным, то метробус появится и в других частях города", - говорится в сообщении.

Метробус — способ организации автобусного (или троллейбусного) сообщения, отличающийся более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами.

Трассы проходят по выделенным полосам, а на перекрестках автобусы имеют преимущества.

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На некоторых системах остановки напоминают станции рельсового транспорта: они закрыты со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турникетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в автобус).

Системы подобного типа пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке. Одной из первых систем была Rede Integrada de Transporte, функционирующая в бразильской Куритибе с 1980-х годов.