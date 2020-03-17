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Метробус

В Ташкенте появится метробус

© AFP 2018 / JIM WATSON
Общество
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13691223/V-Tashkente-poyavitsya-metrobus.html

Согласно информации, если пилот окажется успешным, то метробус появится и в других частях города. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте появится метробус, который будет следовать по маршруту от сквера Амира Темура до ТЦ Compass по улицам Истоклол и Фаргона Йули, следует из постановления Кабинета Министров о мерах дальнейшего развития системы общественного транспорта в столице.

"До 1 ноября должны построить выделенную полосу на этом маршруте, закупить 20 электробусов, установить зарядные станции. Если пилот окажется успешным, то метробус появится и в других частях города", - говорится в сообщении.

Метробус — способ организации автобусного (или троллейбусного) сообщения, отличающийся более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами.

Трассы проходят по выделенным полосам, а на перекрестках автобусы имеют преимущества.

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На некоторых системах остановки напоминают станции рельсового транспорта: они закрыты со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турникетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в автобус).

Системы подобного типа пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке. Одной из первых систем была Rede Integrada de Transporte, функционирующая в бразильской Куритибе с 1980-х годов.

 

Теги:
технологии, автобус, автобусы, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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