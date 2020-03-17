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Вид на улицу Ильинка в Москве.

Власти Москвы опровергли сообщения о закрытии города на карантин

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13699698/Vlasti-Moskvy-oprovergli-soobscheniya-o-zakrytii-goroda-na-karantin.html

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в столице России может быть введен карантин, если число заболевших вырастет.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности, заявила журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью", — сказала Ракова.

Ракова призвала руководствоваться только официальной информацией оперативного штаба.

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
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В понедельник в Москве прошло первое заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, задачей которого является постоянный мониторинг ситуации и выработка оперативных решений по защите людей от коронавируса, а также подготовка мер по поддержки отраслей, предприятий, которые оказались в наиболее сложной ситуации. Первым заместителем председателя совета утвержден мэр столицы Сергей Собянин.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у правительства Москвы уже есть хороший опыт борьбы с распространением коронавируса, его будут учитывать при развертывании этой работы по всей стране.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 180 тысяч человек более чем в 150 странах. Большинство выздоровели, но более шести тысяч скончались.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
Теги:
коронавирус, Россия, Москва



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