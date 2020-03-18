Какие меры принимаются в Узбекистане по проведению школьных каникул с пользой

Чтобы дети могли получать знания во время каникул, правительственная комиссия поручила Министерству народного образования и Национальной телерадиокомпании Узбекистана подготовить и организовать вещание видеоуроков в соответствии с учебным планом.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Специальная комиссия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению санитарно-эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым приняла решение объявить каникулы для школьников с 16 марта 2020 года, сообщает пресс-служба.

Учебный процесс во всех учебных заведениях Министерства народного образования Узбекистана, включая в школах-интернатах, школах "Баркамол авлод", институте имени А. Авлоний и центрах по повышению квалификации педагогов прекращен.

В соответствии с решением правительственной комиссии созданы условия для предоставления внеочередного трудового отпуска сотрудникам учебных заведений во время объявленных каникул.

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При этом отпуск будет предоставляться за счет сокращения основного ежегодного трудового отпуска. Также педагогам представляется возможность дистанционно отработать педагогическую нагрузку, запланированную на каникулы 2019-2020 учебного года (с 21 марта по 27 марта 2020-го) в установленном порядке.

Чтобы дети могли получать знания во время каникул, правительственная комиссия поручила Министерству народного образования и Национальной телерадиокомпании Узбекистана подготовить и организовать вещание видеоуроков в соответствии с учебным планом.

Для подготовки видеоуроков создана рабочая группа с участием специалистов и начаты работы по съемке видеороликов.

Видеоуроки будут вещаться по телеканалам Национальной телерадиокомпании Узбекистана и публиковаться на официальных страницах (@uzedu) и вебсайте (www.uzedu.uz) Министерства народного образования Узбекистана. МНО будет оповещать о графике вещания видеоуроков на своих официальных ресурсах и через систему Kundalik (kundalik.com).

Министерство народного образования просит учителей через социальные сети или мессенджеры в сотрудничестве с родителями давать рекомендации учащимся для получения знаний во время каникул.

Также ведомство рекомендуют использовать такие образовательные ресурсы, как Khan Academy (https://uz.khanacademy.org), Edu Market (https://edumarket.uz/), Eduportal (http://eduportal.uz/), Kitob.uz (http://www.kitob.uz/), Online Maktab (http://www.online-maktab.uz), Maktab.uzedu.uz (http://maktab.uzedu.uz), для получения дополнительных знаний во время каникул.

На ресурсах Online Maktab и maktab.uzedu.uz планируется размещать различные видеоуроки.

С 24 марта 2020 года также намечено проведение онлайн-олимпиад для учащихся 4-11-х классов школ, учеников академических лицеев и профессиональных колледжей по таким предметам, как математика, физика, химия, биология и информационные технологии.

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Учащиеся могут участвовать в олимпиаде добровольно и на бесплатной основе. Для этого участники должны зарегистрироваться на сайте olympiad.uzedu.uz и получить подтверждение руководства своего учебного заведения.

Министерство народного образования просит родителей взять под контроль отдых и эффективное использование времени своих детей, а также выполнение уроков.