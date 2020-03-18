В Узбекистане за своевременную оплату штрафов введут скидку 30%

Упрощенный порядок начнут применять не во всех случаях: к примеру, скидки не будет, если одно и то же правонарушение повторно совершено в течение одного года после последнего взыскания.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Кодекс об административной ответственности внесена поправка, которая предусматривает введение 30% скидки в случае, если штраф будет погашен в течение 15 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В случае добровольной уплаты правонарушителем 70% размера штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа он освобождается от уплаты оставшейся суммы штрафа", - говорится в информации.

Однако упрощенный порядок будет действовать не во всех случаях.

Так, данные послабления не касаются случаев, когда штраф был наложен судом за совершение административного правонарушения.

Также новые правила не будут применяться в случае обжалования или принесения протеста на постановление о наложении штрафа.

И последнее: скидки не будет, если одно и то же правонарушение повторно совершено в течение одного года после применения административного взыскания.