Очередной чартер из Ташкента в Москву вылетит 19 марта - посольство

Борт "Аэрофлота" доставит всех граждан РФ, у которых были авиабилеты на ближайшие даты, а при наличии свободных мест этим рейсом за свой счет смогут улететь все желающие россияне.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Посольство России в Узбекистане информирует об очередном чартерном рейсе из Ташкента в Москву. Информация для пассажиров размещена на официальных страницах консульского отдела.

"Граждане России, которые купили авиабилеты по маршруту Ташкент-Москва компании "Аэрофлот" на 18, 19, 20 и 21 марта, должны до 18 часов 18 марта обратиться в представительство "Аэрофлота" в Ташкенте (адрес: 9-й проезд Абдуллы Каххара, 1а) или с 00 часов 01 минуты 19 марта на стойки регистрации в аэропорту Ташкента для перебронирования билетов. Рейс в Москву запланирован на 4.20 утра 19 марта", — говорится в сообщении дипмиссии.

Также этим бортом смогут улететь пассажиры, у которых на руках билеты в Москву на 20, 21 и 22 марта из Самарканда и Бухары.

Если будут в наличии свободные места, на этот самолет смогут купить билеты и другие граждане РФ, пожелавшие вернуться на родину.

Об организации дополнительных рейсов из Узбекистана в Россию будет сообщено дополнительно.

Это уже третий спецборт, который после закрытия границ в связи с распространением коронавируса вывозит россиян домой. Утром 18 марта в Москву уже прибыл рейс "Аэрофлота" из Ташкента, на борту которого находились 282 россиянина. Еще ранее группу эвакуированных доставил самолет "Узбекистон хаво йуллари".

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 15 случаев заражения вирусом COVID-19, число заболевших в РФ превысило 140. В целом по миру число инфицированных перевалило за 200 тысяч, жертвами опасного заболевания стали более 8 тысяч человек, свыше 80 тысяч выздоровели.

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Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания большинство стран перешли на особые условия карантина, в отдельных республиках СНГ введен режим ЧС.