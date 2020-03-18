Санитарно-эпидемиологическая сфера в плачевном состоянии — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане будет разработан проект документа по реформирования деятельности санитарных и эпидемиологических служб страны. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешнее состояние не отвечает современным вызовам и требованиям, приводит пресс-служба слова главы государства.
В своем обращении президент обратил внимание ответственных лиц на состояние этой важнейшей сферы.
"В настоящее время в стране функционируют 2 больницы республиканского уровня, 14 областных больниц инфекционных заболеваний, 216 территориальных учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. Однако материально-техническая база большинства этих учреждений, особенно их лаборатории и медицинская аппаратура, из-за отсутствия должного внимания за последние 25 лет, находится в плачевном состоянии. Поэтому в настоящее время готовится проект документа по коренному реформированию и повышению эффективности деятельности санитарно-эпидемиологической службы страны", — заявил Мирзиёев.
Согласно новым требованиям, деятельность этой службы будет ориентирована на обеспечение медицинского и санитарного благополучия, общественного здоровья, организацию профилактики заболеваний и продвижение здорового образа жизни.
В своем обращении к узбекистанцам Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ситуация в стране стабильная и никаких проблем с продовольствием и товарами первой необходимости не будет. Кроме того, президент призвал граждан следовать рекомендациям врачей, а также не распространять непроверенную информацию и не поддаваться панике из-за сообщений в Сети.
По последним данным Минздрава республики, на 18 марта зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом.