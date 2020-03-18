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Сотрудница лаборатории

Санитарно-эпидемиологическая сфера в плачевном состоянии — Мирзиёев

© Sputnik / Леван Авлабрели
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (54)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13709069/Sanitarno-epidemiologicheskaya-sfera-v-plachevnom-sostoyanii--Mirziev.html

Президент Узбекистана провел селекторное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава государства успокоил граждан, заявив о необходимых резервах, однако высказал озабоченность санитарно-эпидемиологической базой, которая морально устарела за 25 лет.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане будет разработан проект документа по реформирования деятельности санитарных и эпидемиологических служб страны. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешнее состояние не отвечает современным вызовам и требованиям, приводит пресс-служба слова главы государства.

В своем обращении президент обратил внимание ответственных лиц на состояние этой важнейшей сферы.

"В настоящее время в стране функционируют 2 больницы республиканского уровня, 14 областных больниц инфекционных заболеваний, 216 территориальных учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. Однако материально-техническая база большинства этих учреждений, особенно их лаборатории и медицинская аппаратура, из-за отсутствия должного внимания за последние 25 лет, находится в плачевном состоянии. Поэтому в настоящее время готовится проект документа по коренному реформированию и повышению эффективности деятельности санитарно-эпидемиологической службы страны", — заявил Мирзиёев.

Согласно новым требованиям, деятельность этой службы будет ориентирована на обеспечение медицинского и санитарного благополучия, общественного здоровья, организацию профилактики заболеваний и продвижение здорового образа жизни.

Президент Шавкат Мирзиёев обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана обратился к народу из-за пандемии COVID-19
Глава государства поручил хокимам областей лично изучить санитарно-эпидемиологические учреждения на местах для решения проблем, связанных с их оснащением лабораторно-диагностическим оборудованием, медицинскими средствами и аппаратурой, потенциалом кадров, оплатой труда. Ответственность за исполнение этих мер возложена непосредственно на премьер-министра страны.

В своем обращении к узбекистанцам Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ситуация в стране стабильная и никаких проблем с продовольствием и товарами первой необходимости не будет. Кроме того, президент призвал граждан следовать рекомендациям врачей, а также не распространять непроверенную информацию и не поддаваться панике из-за сообщений в Сети.

По последним данным Минздрава республики, на 18 марта зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (54)
Теги:
Карантин, Шавкат Мирзиёев, коронавирус, Узбекистан



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