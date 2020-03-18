Мирзиёев: необходимо усилить поддержку семей и махаллей

Также президент Узбекистана поднял такие острые вопросы, как необходимость борьбы с безработицей и преступностью. Глава республики затронул и другие важные темы: поддержка женщин, трудовых мигрантов и повышение духовного просвещения граждан республики.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял важные вопросы, касающиеся своевременного выявления и решения проблем в махалле и семье.

Укрепление института брака

В первую очередь, глава республики выразил сожаление, что сейчас в республике наблюдается настолько большое число разводов из-за мелких бытовых причин. Президент поручил ответственным лицам срочно принять меры и, например, организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни.

Как отметил Мирзиёев, за молодыми парами следует закрепить психологов и авторитетных представителей старшего поколения. Глава республики также предложил проводить конкурс "Образцовая семья".

Поддержка женщин, оказавшихся в трудном положении

Особое внимание президент уделил поддержке около 22 тысяч женщин, которые проживают в Узбекистане в тяжелых жизненных условиях.

Это малообеспеченные, безработные, нуждающиеся в жилье и имеющие инвалидность женщины, к проблемам которых нужен индивидуальный подход.

Мирзиёев отметил необходимость улучшить качество жизни этих женщин, необходимо создать условия для того, чтобы они работали и получали доход.

Президент привел в пример центр в Чиланзарском районе Ташкента по содействию безработным, но владеющим ремеслом женщинам. По его словам, подобные центры следует открыть во всех регионах республики.

Глава республики отметил, что очень важно проводить конкурсы женских бизнес-проектов и выделять победителям гранты, кредиты и участки, организовывать за счет целевых фондов и предоставлять в аренду передвижные торговые точки, внедрять системы продажи в крупных торговых центрах и на предприятиях продукции, изготовленной социально уязвимыми категориями женщин.

Искоренение безработицы и поддержка трудовых мигрантов

Отдельно Мирзиёев остановился на необходимости борьбы с безработицей и поддержке соотечественников, уезжающих на работу за границу. По его словам, сейчас в Узбекистане насчитывается более 1 335 000 безработных и более 125 тысяч семей, потерявших кормильца.

На заработки за рубеж уехали около 1 400 000 молодых людей, большинство из которых не имеют профессии.

Президент поручил открыть в каждом районе столицы центры, аналогичные моноцентру "Ишга мархамат", который был открыт в Яшнабадском районе Ташкента.

По мнению Мирзиёев, подобные места, куда трудовые мигранты смогут обратиться за помощью, также следует организовать в 30 колледжах, переданных в ведение Министерства занятости и трудовых отношений.

Улучшение инфраструктуры махаллей

Шавкат Мирзиёев, помимо всего прочего, затронул вопросы улучшения архитектурного облика и инфраструктуры махаллей. Президент отметил необходимость проведения весенних благоустроительных работ.

Глава республики отметил, что граждане недовольны услугами по сбору и вывозу бытовых отходов. Мирзиёев поручил Государственному комитету экологии и охраны окружающей среды усовершенствовать эту систему.

Спорт и здоровое питание в народ

По словам президента, здоровье человека на 55% зависит от образа жизни и питания. В связи с этим Мирзиёев сообщил, что в сельских, городских поликлиниках и врачебных пунктах появятся специалисты по вопросам правильного питания, гигиены и физической культуры.

По мнению главы республики, в Узбекистане необходимо пропагандировать правильное питание, здоровый образ жизни, пользу от спорта. Необходимо приобщить к этому движению как можно больше жителей республики.

Духовное просвещение жителей республики

Еще одним важным вопросом, который поднял Шавкат Мирзиёев, стало повышение эффективности духовно-просветительской работы в махаллях.

Президент поручил Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства и активно повышать читательскую культуру населения.

"Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло", – отметил Мирзиёев.

Борьба с преступностью

Президент привел данные, согласно которым в 2019 году число преступлений в Узбекистане снизилось на 2 922, однако вместе с этим в 20% махаллей, наоборот, наблюдался рост уровня преступности.

По мнению Мирзиёева, для мирной и спокойной жизни людей каждая махалля должна иметь свои "замки и ключи".

Глава республики поручил принять особые меры в махаллях с особенно повышенным уровнем преступности и при необходимости привлекать дополнительные силы и средства, в том числе из местного бюджета.

Президент постановил, что за ситуацию в махаллях теперь наряду с инспектором профилактики будет отвечать Национальная гвардия. Сотрудники данного ведомства должны будут патрулировать места скопления людей.

Ответственным лицам было поручено разработать соответствующие организационно-правовые меры.