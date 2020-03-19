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Платежный терминал для банковской карты

HUMO увеличивает лимит беспиновых транзакций до 250 тысяч сумов

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (59)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13710967/HUMO-uvelichivaet-limit-bespinovykh-tranzaktsiy-do-250-tysyach-sumov.html

Мера предпринимается в целях минимизации физического контакта картодержателей с терминалом в местах частого скопления людей. 

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В связи с введенным в Узбекистане режимом карантина из-за вируса COVID-19 платежная система HUMO увеличивает лимит беспиновых транзакций для держателей карт HUMO в сетях супермаркетов Korzinka.uz и Makro до 250 тысяч сумов, сообщает пресс-служба.

Мера предпринимается в целях минимизации физического контакта картодержателей с терминалом в местах частого скопления людей. 

"В период карантина мы приняли решение временно увеличить лимит беспиновых транзакций в сетях супермаркетов Korzinka.uz и Makro, где количество людей, делающих повседневные покупки, увеличилось. Возможность не передавать карту кассиру, не дотрагиваться до терминала или пинпада делает процесс покупки быстрее и безопаснее", – объяснил Курбанов Шухратбек, директор НМПЦ.

Это временная мера, которая позволит разгрузить кассы и ускорить проходимость покупателей.

Увеличенный лимит в Korzinka.uz и Makro будет действовать до нормализации ситуации. При этом, существующий лимит беспиновых транзакций в размере до 50 тысяч сумов продолжает действовать во всей инфраструктуре HUMO.

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 23 человек >>

Напомним, в Узбекистане выявлены еще несколько случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 23 человек.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (59)
Теги:
Карантин, деньги, Межбанковская платежная система HUMO, пластиковые карты, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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