HUMO увеличивает лимит беспиновых транзакций до 250 тысяч сумов

Мера предпринимается в целях минимизации физического контакта картодержателей с терминалом в местах частого скопления людей.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В связи с введенным в Узбекистане режимом карантина из-за вируса COVID-19 платежная система HUMO увеличивает лимит беспиновых транзакций для держателей карт HUMO в сетях супермаркетов Korzinka.uz и Makro до 250 тысяч сумов, сообщает пресс-служба.

Мера предпринимается в целях минимизации физического контакта картодержателей с терминалом в местах частого скопления людей.

"В период карантина мы приняли решение временно увеличить лимит беспиновых транзакций в сетях супермаркетов Korzinka.uz и Makro, где количество людей, делающих повседневные покупки, увеличилось. Возможность не передавать карту кассиру, не дотрагиваться до терминала или пинпада делает процесс покупки быстрее и безопаснее", – объяснил Курбанов Шухратбек, директор НМПЦ.

Это временная мера, которая позволит разгрузить кассы и ускорить проходимость покупателей.

Увеличенный лимит в Korzinka.uz и Makro будет действовать до нормализации ситуации. При этом, существующий лимит беспиновых транзакций в размере до 50 тысяч сумов продолжает действовать во всей инфраструктуре HUMO.

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 23 человек >>

Напомним, в Узбекистане выявлены еще несколько случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 23 человек.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.