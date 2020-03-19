Сохраним память вместе: Минобороны привлечет узбекистанцев к созданию музея

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В столице Узбекистана к 75-летию победы над фашизмом будет открыт тематический парк и музей. В формировании экспозиции Минобороны страны призывает принять активное участие самих граждан.
По данным ведомства, собранные в коллекции музея экспонаты будут отражать огромный вклад народа Узбекистана в победу во Второй мировой войне, а также доблесть, отвагу, преданность, гуманизм и любовь к детям соотечественников, проявленных на полях сражений и в тылу.
"Просим вас помочь рабочей группе в формировании и обогащении экспозиционного фонда музея добровольной сдачей различных материалов и экспонатов, рассказывающих о соотечественниках, героически сражавшихся на полях битв Второй мировой войны и неустанно трудившихся в тылу. Тем самым вы внесете свой неоценимый вклад в дело обогащения экспозиции и увековечения памяти наших предков", — говорится в обращении военного ведомства.
Все сведения о герое будут записаны, а материалы выставлены в соответствующих залов музея. Информация продублируют на трех языках - узбекском, русском и английском, а также внесут в информационную базу музея.
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Жители регионов смогут передать свои экспонаты в местные отделы обороны.
Открытие мемориального комплекса и музея запланировано на начала мая, накануне Дня памяти и почестей.