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Сохраним память вместе: Минобороны привлечет узбекистанцев к созданию музея

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (187)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13711434/Sokhranim-pamyat-vmeste-Minoborony-privlechet-uzbekistantsev-k-sozdaniyu-muzeya.html

Министерство обороны Узбекистана обратилось к гражданам республики с просьбой оказать содействие в пополнении экспозиции строящегося Музея славы в парке Победы, который откроется к 9 мая.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В столице Узбекистана к 75-летию победы над фашизмом будет открыт тематический парк и музей. В формировании экспозиции Минобороны страны призывает принять активное участие самих граждан.

По данным ведомства, собранные в коллекции музея экспонаты будут отражать огромный вклад народа Узбекистана в победу во Второй мировой войне, а также доблесть, отвагу, преданность, гуманизм и любовь к детям соотечественников, проявленных на полях сражений и в тылу.

Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте
"Просим вас помочь рабочей группе в формировании и обогащении экспозиционного фонда музея добровольной сдачей различных материалов и экспонатов, рассказывающих о соотечественниках, героически сражавшихся на полях битв Второй мировой войны и неустанно трудившихся в тылу. Тем самым вы внесете свой неоценимый вклад в дело обогащения экспозиции и увековечения памяти наших предков", — говорится в обращении военного ведомства.

Все сведения о герое будут записаны, а материалы выставлены в соответствующих залов музея. Информация продублируют на трех языках - узбекском, русском и английском, а также внесут в информационную базу музея.

Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте

Рука пожилого мужчины
© CC0 / pixabay / beejees
Весточка Победы, за которую воевали: герой великой битвы ждет письма
Всех неравнодушных к памяти героев войны просят обращаться в Ташкенте по адресу: Юнусабадский район, 9-й массив, ул. Рихсилий, дом 9, в специализированный филиал Ташкентского государственного юридического университета. Там организован прием экспонатов и материалов, передаваемых в музей. 

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Жители регионов смогут передать свои экспонаты в местные отделы обороны.

Открытие мемориального комплекса и музея запланировано на начала мая, накануне Дня памяти и почестей.

Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (187)
Теги:
Минобороны Узбекистана, День Победы, Узбекистан



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