У вернувшихся из России узбекистанцев не обнаружены симптомы COVID-19

Почти 530 граждан республики, прилетевших из РФ, были размещены в спортивно-оздоровительном центре "Сокол" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. У граждан Узбекистана, которые вернулись на родину из России и сейчас находятся на двухнедельном карантине в летнем лагере "Сокол", признаков коронавируса COVID-19 предварительно не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкентской области.

"В спортивно-оздоровительный центр "Сокол", расположенный в Бостанлыкском районе Ташкентской области, после полного медицинского осмотра были помещены 528 граждан, вернувшихся в Узбекистан из России. У всех у них были взяты мазки на предмет обнаружения коронавируса, в настоящее время симптомов заболевания ни у кого из них не обнаружено", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, число зараженных увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину. Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 170 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более семи тысяч скончались.