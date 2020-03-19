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Телецентр (НТРК)

В Национальной телерадиокомпании Узбекистана сменилось руководство

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13713797/V-Natsionalnoy-teleradiokompanii-Uzbekistana-smenilos-rukovodstvo.html

В республике в последние годы стали уделять особое внимание развитию телерадиовещания. Так, совсем недавно было предложено создать канал, посвященный туризму.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В составе руководства Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) произошло несколько важных изменений, сообщает Минюст.

На должность председателя НТРК назначен Алишер Хаджаев. С 2017 года по сегодняшний день он был исполняющим обязанности председателя телерадиокомпании.

Его заместителем назначен Мадамин Сафаров, ранее занимавший должность директора телеканала "Узбекистан 24".

В Узбекистане активно развивается телерадиовещание.

Телевизионный пульт
© CC0 / pixabay.com
В Узбекистане предложили создать новый телеканал "Туризм 365"

За последний год в республике предложено создать несколько телеканалов, посвященных культуре, истории и изучению иностранных языков и различных наук. Также были выдвинуты инициативы по созданию каналов для детей, которые могли бы стать дополнительным инструментом для развития.

Совсем недавно вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов предложил создать в Узбекистане новый телеканал "Туризм 365".

По его словам, важно развивать у людей культуру путешествия с детства, и в этом хорошо помогают различные телепередачи для молодых туристов.

Теги:
председательство, назначения, НТРК



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