Маски и другие средства защиты — что бесплатно выдавали на рынках в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Узбекистане предпринимаются меры по защите от коронавируса не только на уровне властей, но и обычными гражданами. В частности, владельцами торговых точек, кафе и других заведений.
Так, сегодня администрации рынков Ташкента всем покупателям, которые пришли без средств защиты, бесплатно выдают средства личной гигиены.
Все желающие могут подойти и взять медицинские маски, стерильные перчатки или попросить обработать руки антибактериальным гелем.
- На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены
- На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены
- На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены
К слову, подобные акции проходят и в других городах Узбекистана.
Например, в Шахрисабзе всем посетителям кафе "Сарбон" также бесплатно предоставляются маски и дезинфицирующие салфетки.
Фото опубликовала пресс-служба Минздрава республики.
Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.
Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.
Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.
В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.