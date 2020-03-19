Маски и другие средства защиты — что бесплатно выдавали на рынках в Ташкенте

К борьбе с распространением коронавирусной инфекцией подключаются также владельцы кафе и других заведений, расположенных по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Узбекистане предпринимаются меры по защите от коронавируса не только на уровне властей, но и обычными гражданами. В частности, владельцами торговых точек, кафе и других заведений.

Так, сегодня администрации рынков Ташкента всем покупателям, которые пришли без средств защиты, бесплатно выдают средства личной гигиены.

Все желающие могут подойти и взять медицинские маски, стерильные перчатки или попросить обработать руки антибактериальным гелем.

На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены Хокимият Ташкента

На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены Хокимият Ташкента

На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены Хокимият Ташкента 1 / 3 Хокимият Ташкента На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены

К слову, подобные акции проходят и в других городах Узбекистана.

Например, в Шахрисабзе всем посетителям кафе "Сарбон" также бесплатно предоставляются маски и дезинфицирующие салфетки.

Фото опубликовала пресс-служба Минздрава республики.

Минздрав Узбекистана Маски и салфетки в кафе "Сарбон" в городе Шахрисабз предоставляются бесплатно

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.