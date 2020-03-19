17:20 19 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

Маски и другие средства защиты — что бесплатно выдавали на рынках в Ташкенте

Хокимият Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (67)
166 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13716918/Maski-i-drugie-sredstva-zaschity--chto-besplatno-vydavali-na-rynke-v-Tashkente.html

К борьбе с распространением коронавирусной инфекцией подключаются также владельцы кафе и других заведений, расположенных по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Узбекистане предпринимаются меры по защите от коронавируса не только на уровне властей, но и обычными гражданами. В частности, владельцами торговых точек, кафе и других заведений.

Так, сегодня администрации рынков Ташкента всем покупателям, которые пришли без средств защиты, бесплатно выдают средства личной гигиены.

Все желающие могут подойти и взять медицинские маски, стерильные перчатки или попросить обработать руки антибактериальным гелем.

1 / 3
Хокимият Ташкента
На рынках Ташкента бесплатно раздавали средства личной гигиены

К слову, подобные акции проходят и в других городах Узбекистана.

Например, в Шахрисабзе всем посетителям кафе "Сарбон" также бесплатно предоставляются маски и дезинфицирующие салфетки.

Фото опубликовала пресс-служба Минздрава республики.

Минздрав Узбекистана
Маски и салфетки в кафе "Сарбон" в городе Шахрисабз предоставляются бесплатно

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (67)
Теги:
Эпидемия, коронавирус, Хокимият Ташкента, рынок, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Марл - одни из самых продаваемых товаров. Многие сами шьют из нее маски, выбирая удобную для себя толщину
Ташкент и карантин: стога исрыка, рулоны марли и простор на дорогах — фото
Владимир Путин поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
"Знаковое событие": Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
Карантин в Узбекистане
Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться