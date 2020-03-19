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Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото

МВД предупредило о преступниках, приходящих в дома под видом дезинфекторов

Минтранс
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (67)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13717233/MVD-predupredilo-o-prestupnikakh-prikhodyaschikh-v-doma-pod-vidom-dezinfektorov.html

Не пускайте домой незнакомцев, которые намереваются зайти под предлогом обработки жилища от коронавирусной инфекции. В таких случаях нужно срочно звонить по номеру 102 или инспектору профилактики.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сотрудники МВД предупредили граждан о преступниках, которые могут ходить по домам и представляться дезинфекторами, имея на уме совсем другие намерения. 

"Есть люди, которые в своих корыстных целях пользуются сложившейся ситуацией. Их привлекает, в первую очередь, наиболее уязвимая категория граждан — старики и дети. Порой дети могут оставаться одни дома, в то время, когда взрослые находятся на работе. Такая же ситуация — с одинокими пожилыми людьми", - говорится в распространенном сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что и дети, и старики очень доверчивы и легко могут открыть дверь незнакомцу.

"В связи с этим убедительно просим представителей старшего поколения не пускать в свои дома тех, кто под предлогом необходимости продезинфицировать их жилища от коронавирусной инфекции, могут воспользоваться ситуацией в целях совершения преступления", - добавили в МВД.

В случае таких "незваных гостей" необходимо срочно позвонить по номеру 102 или же своему инспектору профилактики.

Ранее в Узбекистане призвали не распространять личные данные больных коронавирусом, поскольку в республике действует закон "Об охране здоровья граждан", согласно которому каждый пациент имеет право на сохранение в тайне факт своего обращения за медицинской помощью.

Это также касается любой информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных во время обследования больного и его лечения.

МВД уже установило личности двух людей, распространивших информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

Коронавирус в Узбекистане

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (67)
Теги:
мошенничество, Узбекистан, коронавирус, МВД



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