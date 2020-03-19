МВД предупредило о преступниках, приходящих в дома под видом дезинфекторов

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сотрудники МВД предупредили граждан о преступниках, которые могут ходить по домам и представляться дезинфекторами, имея на уме совсем другие намерения.
"Есть люди, которые в своих корыстных целях пользуются сложившейся ситуацией. Их привлекает, в первую очередь, наиболее уязвимая категория граждан — старики и дети. Порой дети могут оставаться одни дома, в то время, когда взрослые находятся на работе. Такая же ситуация — с одинокими пожилыми людьми", - говорится в распространенном сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что и дети, и старики очень доверчивы и легко могут открыть дверь незнакомцу.
"В связи с этим убедительно просим представителей старшего поколения не пускать в свои дома тех, кто под предлогом необходимости продезинфицировать их жилища от коронавирусной инфекции, могут воспользоваться ситуацией в целях совершения преступления", - добавили в МВД.
В случае таких "незваных гостей" необходимо срочно позвонить по номеру 102 или же своему инспектору профилактики.
Ранее в Узбекистане призвали не распространять личные данные больных коронавирусом, поскольку в республике действует закон "Об охране здоровья граждан", согласно которому каждый пациент имеет право на сохранение в тайне факт своего обращения за медицинской помощью.
Это также касается любой информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных во время обследования больного и его лечения.
МВД уже установило личности двух людей, распространивших информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.
Коронавирус в Узбекистане
Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.
Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.
Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.
В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.