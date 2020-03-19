Эксперты оценили масштабы коронавируса в ЕЭАС — нужные меры приняты

Санитарный департамент ЕЭК расценивает ситуацию с коронавирусом в ЕАЭС как достаточно серьёзную, но контролируемую. РФ оказывает странам всю необходимую поддержку и консультативную помощь.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik, Мария Науменко. Руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулярно проводят встречи из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил Sputnik директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь Гаевский.

"С февраля регулярно проходят рабочие встречи главных государственных санитарных врачей пяти стран. Кроме того, к этим совещаниями присоединяются и партнеры по СНГ, в частности Таджикистан и Узбекистан", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что совещания проводятся в видеоформате. На них стороны обсуждают, какие принимать меры по профилактике инфекции: как долго держать людей на карантине, какие создавать ограничения по перемещению между странами и внутри государств, "если это возможно и нужно", хватает ли всем тест-систем.

"На последней встрече мы обсудили, что происходит сейчас, поделились, кто какие ввел меры, что планируют в ближайшей перспективе. С серьезными прогнозами осторожничают, хотя и не видят в происходящем панических аспектов. Профессионалы считают, что проблема серьезная, но управлять ей можно, ограничить распространение вируса можно, то есть ситуацию контролировать возможно. Чем сейчас эти службы и занимаются", — подчеркнул Гаевский.

По его словам, страны делятся своими наработками, и Российская Федерация остается самым большим партнером Союза. Ранее Роспотребнадзор безвозмездно передал участникам Евразийского экономического союза, а также Узбекистану и Таджикистану около 80 тысяч лабораторных комплексов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Россия помогает всем, кто просит о помощи. Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, выделают всем, кому они необходимы. В этом аспекте организованно взаимодействие", — заверил глава департамента.

Он добавил, что по инициативе Армении и Кыргызстана для предотвращения перебоев с поставками медицинских средств совет комиссии принял решение либо обнулить, либо снизить пошлины на некоторые медицинские товары.

Также в коллегии ЕЭК создана рабочая группа, которая решает вопросы по обеспечению экономической стабильности в нынешней ситуации, взаимной торговли товарами и свободного передвижения рабочей силы.

"Мы понимаем что многие люди из стран Союза работают друг у друга, приезжают и возвращаются. Сегодня страны принимают беспрецедентные меры: частично закрываются границы, ограничивается перемещение граждан. Так что рабочая группа была создана своевременно. Сейчас, если возникнут проблемы у граждан на этом фоне, мы сможем все обсудить, рассмотреть и выработать взаимоприемлемые решения, рекомендации, как в этой ситуации людям поступать", — добавил Гаевский. Sputnik Узбекистан и ЕАЭС вырабатывают программу по защите стран от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано почти 200 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане – 44. В Кыргызстане трое человек оказались инфицированы, в Беларуси подтвердили 51 случай заражения, в Армении – 122 больных, в Узбекистан — 23.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 9 тысяч человек скончались.