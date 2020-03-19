В правоохранительных органах Узбекистана появились новые должности

В частности, у генпрокурора республики появится заместитель, который будет следить за соблюдением требований законодательства в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В правоохранительные структуры Узбекистана с целью совершенствования системы управления аграрной и продовольственной сферами введены новые должности. Соответствующее постановление правительства было принято 18 марта, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции.

В документе перечислены основные задачи заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. Одна из них — обеспечение эффективной реализации реформ, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства на 2020–2030 годы.

Согласно постановлению, у генерального прокурора республики, а также у прокуроров Каракалпакстана и областей появятся заместители, которые будут следить за соблюдением требований законодательства в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Старший помощник с аналогичной зоной ответственности появится и у транспортного прокурора.

Также вводится должность заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за пресечение самовольного захвата посевных площадей и контроль за состоянием сельскохозяйственной техники.

Кроме того, согласно документу, Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры переименовано в Управление по надзору за исполнением законодательства по развитию аграрной и продовольственной сфер, а Главное управление финансового и материально-технического обеспечения МВД преобразовано в Департамент финансового и материально-технического обеспечения министерства.

Помимо этого, правительство расширило полномочия хокимов районов и городов. Они смогут подавать в "Госкомземгеодезкадастр" или его территориальные управления заявки на использование беспилотных летательных аппаратов с целью изучения фактического состояния сельскохозяйственных посевных площадей на соответствующей территории.