Генпрокуратура возбудила уголовные дела по конфликту в Алтынсае

Напомним, 14 февраля в махалле "Халкобод" Алтынсая произошло столкновение между местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В ход шли камни, палки и другие предметы.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Прокуратура Алтынсайского района Сурхандарьинской области возбудила уголовные дела, изучив конфликт, произошедший между местными жителями и представителями власти.

Столкновение произошло 14 февраля в махалле "Халкобод" Алтынсая. В ход шли не только кулаки, но и камни, палки и другие предметы.

В чем суть конфликта?

Причиной конфликта стал требование правоохранителей и местных властей снести несколько домов, которые были незаконно возведены на участке 0,39 гектара. Данные земли были предназначены для сельскохозяйственных нужд.

По данным Генпрокуратуры, 6,4 гектара орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству, были расхищены. Из них 1,4 гектара земли были возвращены в собственность фермерству, однако из-за того, что не были приняты эффективные меры по возврату, остальные 5 гектаров самовольно заняли жители на длительное время.

В итоге, ущерб интересам государства и общества составил 436,9 миллиона сумов.

Генпрокуратура Узбекистана Прокуратура возбудила уголовное дело по конфликту в Алтынсае

В частности, на поле, предназначенном для выращивания хлопка и пшеницы, жители махалли — Б. Мухаммадиев, Д. Мухаммадиев, С. Мухаммадиев, Ф. Нуров, М. Саттарова и А. Сафаров — незаконно захватили земельные участки и возвели на них дома.

Как разгорелся конфликт?

Рабочая группа разъяснила жителям, что сооружения были возведены незаконно и землю необходимо вернуть ее законному владельцу. В ответ на это разгневанные граждане решили дать отпор сотрудникам правоохранительных органов и местной власти.

В результате три сотрудника ОВД получили легкие телесные повреждения, сообщает ведомство.

"Из-за халатности должностных лиц и недобросовестного отношения к своим обязанностям было допущено расхищение сельскохозяйственных земель и нанесение телесных повреждений сотрудникам ОВД Алтынсайского района", — отметили в Генпрокуратуре.

В отношении представителей власти было возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность", в отношении местных жителей - по статье "Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности".