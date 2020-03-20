13:44 20 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Минзурка с биоматериалом взатая у пациента в поликлинике

В Узбекистане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (74)
200 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13721772/V-Uzbekistane-za-sutki-ne-zaregistrirovano-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

Количество заболевших по-прежнему составляет 23 человека. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Новые случаи коронавируса COVID-19 не зарегистрированы в Узбекистане за минувшие сутки, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков в видео, размещенном на Telegram-канале оперативного штаба при Кабмине.

"Новые случаи вируса COVID-19 на 9 часов 20 марта не зафиксированы в Узбекистане. Количество заболевших по-прежнему составляет 23 человека ", - говорится в сообщении.

Вчера вечером стало известно, что режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (74)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Марл - одни из самых продаваемых товаров. Многие сами шьют из нее маски, выбирая удобную для себя толщину
Ташкент и карантин: стога исрыка, рулоны марли и простор на дорогах — фото
Запуск ракеты «Союз» со спутником «Глонасс» с Плесецка
Запуск ракеты "Союз" со спутником "Глонасс" — видео
Карантин в Узбекистане
Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться