В Узбекистане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Новые случаи коронавируса COVID-19 не зарегистрированы в Узбекистане за минувшие сутки, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков в видео, размещенном на Telegram-канале оперативного штаба при Кабмине.

"Новые случаи вируса COVID-19 на 9 часов 20 марта не зафиксированы в Узбекистане. Количество заболевших по-прежнему составляет 23 человека ", - говорится в сообщении.

Вчера вечером стало известно, что режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.