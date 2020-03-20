Узбекские дипломаты обратились к застрявшим в аэропортах Москвы согражданам

Сейчас в аэропортах Внуково и Шереметьево находятся граждане Узбекистана, которые не смогли вылететь в родную страну из-за временного закрытия транспортного сообщения между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в России держит на контроле ситуацию, в которую попали соотечественники, желавшие улететь на родину из московских аэропортов Внуково и Шереметьево и не получившие возможность сделать это из-за приостановки транспортного сообщения между двумя странами.

Узбекские дипломаты совместно с руководством аэропорта Внуково проработали вопрос о выделении терминала B для пребывания там граждан республики.

"Несмотря на несколько проведенных бесед, граждане Узбекистана отказываются перейти в специально отведенную зону и продолжают оставаться у стоек регистрации аэропорта. Просим наших соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и как можно скорее перейти в терминал B", — говорится в сообщении.

Там созданы все необходимые условия: есть медпункт, санузлы, организовано горячее питание, установлена мебель (кресла, диваны, столы и стулья).

Граждане Республики Узбекистан в аэропортах г. Москвы Посольство республики Узбекистан в РФ

Граждане Республики Узбекистан в аэропортах г. Москвы Посольство республики Узбекистан в РФ 1 / 2 Посольство республики Узбекистан в РФ Граждане Республики Узбекистан в аэропортах г. Москвы

"Посольство также держит под контролем ситуацию в аэропорту Шереметьево и ведет переговоры с российскими властями по вывозу граждан, прилетевших в Москву транзитом из других государств. Решается вопрос обеспечения их горячим питанием, в том числе с привлечением спонсорских средств и предпринимателей из числа членов узбекской диаспоры", — заявили в посольстве.

Дипломаты призвали узбекистанцев сохранять спокойствие и, по возможности, не покидать места постоянного или временного проживания, строго придерживаться мер предосторожности.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что иностранцы из-за ситуации с распространением коронавируса с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории России. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.