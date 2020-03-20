Первые зараженные COVID-19 в Узбекистане пошли на поправку

В медучреждениях республики созданы все условия для своевременной диагностики и эффективного лечения коронавируса, заверили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первые зараженные коронавирусом COVID-19, госпитализированные в Узбекистане, выздоравливают, заявил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава республики Бахром Алматов. Об этом сообщается на Telegram-канале оперативного штаба при Кабмине.

"Первые пациенты, заразившиеся этой инфекцией, выздоравливают, чувствуют себя лучше", — сказал Алматов.

Cостояние остальных пациентов с диагнозом COVID-19 оценивается как "умеренно стабильное".

Директор агентства добавил, что в медучреждениях Узбекистана есть запас необходимых лекарств, медицинского оборудования, созданы все условия для своевременной диагностики и эффективного лечения коронавируса.

По последним данным, всего в Узбекистане выявлено 33 случая заражения COVID-19.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 209 тысяч человек в 168 странах. Большинство выздоровели, но более 8,7 тысячи скончались.