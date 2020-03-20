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Празднование Навруза в Москве на ВДНХ

В России узбекистанцы отметят Навруз дистанционно

Посольство Таджикистана в России
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13726573/V-Rossii-uzbekistantsy-otmetyat-Navruz-distantsionno.html

Праздник весны и обновления Навруз в Москве традиционно отмечался в одном из павильонов ВДНХ. Однако в этом году мероприятие не состоится из-за ситуации с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Лев Рыжков. Мэр российской столицы Сергей Собянин до 10 апреля ввел запрет на все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Древний ирано-тюрскский праздник весны Навруз, который из года в год проходил на территории 75 павильона ВДНХ, тоже был отменен.

Однако московские общественные активисты все-таки хотели бы отметить Навруз. Так, члены женского клуба "Дугоналар" ("Подружки") решили сварить сумаляк.

Девушки танцуют во время Навруза в Ташкенте
AP Photo / Anvar Ilyasov
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"Мы думали отметить праздник еще 19 марта, — рассказала Sputnik активистка женского клуба Рано Хамраева. — Однако из-за карантина ресторан, в котором мы планировали собраться, попросил перенести дату. А на выходных, конечно, будем отмечать. Но — каждый у себя. Мы, человек шесть-семь, решили все-таки наметить какие-то планы на будущее. Будем отмечать, наверное, в апреле. Народ ждет. Почему бы не организовать?".

Навруз отметят и в Рязани. Как рассказала Sputnik руководитель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова, праздник состоится в кафе, количество участников — до пятидесяти человек.

В этом году узбекистанцы могут отметить праздник в режиме онлайн. Генеральное консульство республики в Екатеринбурге 19 марта запустило челлендж "Отметим Навруз дистанционно". Желающие принять в нем участие должны прислать свои фото или видео с эмблемой Навруза. Можно в маске.

В России, по последним данным, выявлено 253 инфицированных коронавирусом COVID-2019. В Узбекистане зафиксировано 33 случая заражения.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заразились свыше 200 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако почти девять тысяч скончались.

Теги:
праздник, Россия, Россия, Москва, Навруз, Навруз



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