В России узбекистанцы отметят Навруз дистанционно

Праздник весны и обновления Навруз в Москве традиционно отмечался в одном из павильонов ВДНХ. Однако в этом году мероприятие не состоится из-за ситуации с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Лев Рыжков. Мэр российской столицы Сергей Собянин до 10 апреля ввел запрет на все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Древний ирано-тюрскский праздник весны Навруз, который из года в год проходил на территории 75 павильона ВДНХ, тоже был отменен.

Однако московские общественные активисты все-таки хотели бы отметить Навруз. Так, члены женского клуба "Дугоналар" ("Подружки") решили сварить сумаляк.

"Мы думали отметить праздник еще 19 марта, — рассказала Sputnik активистка женского клуба Рано Хамраева. — Однако из-за карантина ресторан, в котором мы планировали собраться, попросил перенести дату. А на выходных, конечно, будем отмечать. Но — каждый у себя. Мы, человек шесть-семь, решили все-таки наметить какие-то планы на будущее. Будем отмечать, наверное, в апреле. Народ ждет. Почему бы не организовать?".

Навруз отметят и в Рязани. Как рассказала Sputnik руководитель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова, праздник состоится в кафе, количество участников — до пятидесяти человек.

В этом году узбекистанцы могут отметить праздник в режиме онлайн. Генеральное консульство республики в Екатеринбурге 19 марта запустило челлендж "Отметим Навруз дистанционно". Желающие принять в нем участие должны прислать свои фото или видео с эмблемой Навруза. Можно в маске.

В России, по последним данным, выявлено 253 инфицированных коронавирусом COVID-2019. В Узбекистане зафиксировано 33 случая заражения.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заразились свыше 200 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако почти девять тысяч скончались.