В Хорезме создана международная физико-математическая школа-интернат

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Хорезме на базе специализированной государственной школы-интерната №1 образована международная физико-математическая школа-интернат имени Аль-Хорезми. Соответствующее постановление правительство было принято 19 марта, сообщается на Telegram-канале Минюста Узбекистана.
Уже в новом учебном году в седьмой класс школы примут 60 детей. Одаренные ребята из других стран тоже смогут там учиться, но платно.
Образовательное учреждение обеспечат всем необходимым оборудованием, для него планируется построить 20-местное жилое здание.
Министерству юстиции разрешено открыть казначейский счет для сбора спонсорских пожертвований.