В Хорезме создана международная физико-математическая школа-интернат

Уже в новом учебном году в седьмой класс образовательного учреждения буду приняты 60 детей. Одаренные ребята из других стран тоже смогут там учиться, но платно.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Хорезме на базе специализированной государственной школы-интерната №1 образована международная физико-математическая школа-интернат имени Аль-Хорезми. Соответствующее постановление правительство было принято 19 марта, сообщается на Telegram-канале Минюста Узбекистана.

В образовательном учреждении будет организовано углубленное изучение точных и естественных наук, а также иностранных языков на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования с широким использованием современных информационных технологий.

Уже в новом учебном году в седьмой класс школы примут 60 детей. Одаренные ребята из других стран тоже смогут там учиться, но платно.

Образовательное учреждение обеспечат всем необходимым оборудованием, для него планируется построить 20-местное жилое здание.

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