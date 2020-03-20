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В Хорезме создана международная физико-математическая школа-интернат

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13727402/V-Khorezme-sozdana-mezhdunarodnaya-fiziko-matematicheskaya-shkola-internat.html

Уже в новом учебном году в седьмой класс образовательного учреждения буду приняты 60 детей. Одаренные ребята из других стран тоже смогут там учиться, но платно.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Хорезме на базе специализированной государственной школы-интерната №1 образована международная физико-математическая школа-интернат имени Аль-Хорезми. Соответствующее постановление правительство было принято 19 марта, сообщается на Telegram-канале Минюста Узбекистана.

Микрофон для выступлений
© CC BY 2.0 / Luci Correia / Audiovisual
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В образовательном учреждении будет организовано углубленное изучение точных и естественных наук, а также иностранных языков на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования с широким использованием современных информационных технологий. 

Уже в новом учебном году в седьмой класс школы примут 60 детей. Одаренные ребята из других стран тоже смогут там учиться, но платно.

Образовательное учреждение обеспечат всем необходимым оборудованием, для него планируется построить 20-местное жилое здание.

Министерству юстиции разрешено открыть казначейский счет для сбора спонсорских пожертвований.

Теги:
Хорезмская область, Физика, математика, дети, Образование, Узбекистан, Хорезм



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