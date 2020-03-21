МИД опубликовал график чартеров для эвакуации узбекистанцев на родину

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для возвращения соотечественников на родину организуют чартеры.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало график чартерных авиарейсов для граждан страны, планирующих вернуться на родину из Индии, Малайзии, Турции, России, Южной Кореи, Индонезии.

Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить по желанию возвращение соотечественников в родную страну из других государств. Соответствующие указания были даны специальной комиссии, отвечающей за карантинные меры.

Составлен график чартерных рейсов из нескольких стран мира:

21 марта из Дели (Индия) в 14.25, из Куала-Лумпура (Малайзия) в 22.30, из Стамбула (Турция) в 22.45 и Москвы (Россия) в 22.55;

22 марта из Сеула (Республика Корея) в 22.50;

23 марта из Джакарты (Индонезия) в 07.10.

Время вылета указано местное, ориентировочное, отметили в МИД. Проработка дополнительных рейсов из других стран продолжается.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в целях профилактики все вернувшиеся в Узбекистан пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин.

По последним данным, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. В целом по миру инфицировано свыше 250 тысяч человек, большинство выздоровели, однако свыше десяти тысяч скончались.