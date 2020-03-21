МВД призвало узбекистанцев не ездить на дачи

В Министерстве внутренних дел республики напомнили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции призвало граждан воздержаться от поездок на дачи.

"Передача дачных участков в краткосрочную аренду, посещение этих мест гражданами из различных регионов, непроведение на большинстве дачных участков дезинфекционных мероприятий на требуемом уровне и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил вызывает повышенную опасность заражения и распространения вирусной инфекции", — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на торжества с участием большого числа людей.

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.