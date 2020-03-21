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Улица в сельской местности в Узбекистане

МВД призвало узбекистанцев не ездить на дачи

© CC BY 2.0 / Pekka Tamminen / Seaside boulevard 30 years ago
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200321/13729108/MVD-prizvalo-uzbekistantsev-ne-ezdit-na-dachi-iz-za-koronavirusa.html

В Министерстве внутренних дел республики напомнили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции призвало граждан воздержаться от поездок на дачи.

"Передача дачных участков в краткосрочную аренду, посещение этих мест гражданами из различных регионов, непроведение на большинстве дачных участков дезинфекционных мероприятий на требуемом уровне и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил вызывает повышенную опасность заражения и распространения вирусной инфекции", — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на торжества с участием большого числа людей.

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
Теги:
Узбекистанцы, здоровье, МВД Узбекистана, коронавирус



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