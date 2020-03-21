Застрявшие в Новосибирске узбекистанцы вылетят в Ташкент 21 марта

Специальная республиканская комиссия проработала дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации граждан Узбекистана на родину.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Чартерный авиарейс для более 140 граждан Узбекистана, остающихся в Новосибирске после приостановки авиасообщения с Россией из-за нового коронавируса COVID-19, будет организован вечером 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Специальная республиканская комиссия проработала дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации граждан Узбекистана на родину.

"Вылет чартерного самолета по маршруту Новосибирск–Ташкент намечен на 21 марта в 19.35 по местному времени (15.35 мск), прибытие — в 18.35 (по ташкентскому времени)", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В посольстве России в Узбекистане РИА Новости сообщили, что авиакомпания Uzbekistan Airways 21 марта ориентировочно в 19.00 мск организует обратный спецрейс из Ташкента в Новосибирск для вывоза российских граждан, остающихся в республике после закрытия авиасообщения между двумя странами.

Ранее генеральный консул Узбекистана в РФ в Новосибирске Юсуп Кабулжанов рассказал РИА Новости, что более 140 граждан республики не смогли 18 марта улететь в Ташкент из новосибирского международного аэропорта Толмачево рейсом авиакомпании S7 Airlines, несмотря на купленные билеты.