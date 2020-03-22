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Такси в Узбекистане

Хоким обратился к таксистам с предложением бесплатной дезинфекции авто

© Sputnik / Антон Курилкин.
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (90)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200322/13731143/Khokim-obratilsya-k-taksistam-s-predlozheniem-besplatnoy-dezinfektsii-avto-.html

Глава городской администрации призвал хозяйствующие субъекты, которые занимаются перевозкой пассажиров на законной основе, бесплатно дезинфицировать автотранспортные средства в 8-м автопарке Ташкента.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В связи с приостановкой работы общественного транспорта с 22-го марта и разрешением в столице перевозки пассажиров только на легковых продезинфицированных автомобилях, хоким Ташкента обратился к таксистам.

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Глава городской администрации призвал хозяйствующие субъекты, которые занимаются перевозкой пассажиров на законной основе, бесплатно дезинфицировать автотранспортные средства в 8-м автопарке Ташкента. Там дежурят сотрудники городского Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Хоким Ташкента напомнил, что к водителям, которые выехали на перевозку пассажиров без прохождения надзора ЦСЭБ и дезинфекции, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.

Вместе с тем, хоким попросил владельцев такси не завышать стоимость проезда и удерживать цены на приемлемом уровне.

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© Sputnik / Нина Алексеева
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Напомним, министерство здравоохранения Узбекистана запустило официальный сайт coronavirus.uz, где можно получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. 

На портале публикуются оперативные данные по стране. Кроме того, там можно найти контакты штабов при региональных управлениях здравоохранения, оперативного штаба Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана в зарубежных странах.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (90)
Теги:
Узбекистан, общественный транспорт, транспорт, коронавирус, Хокимият Ташкента



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