Хоким обратился к таксистам с предложением бесплатной дезинфекции авто

Глава городской администрации призвал хозяйствующие субъекты, которые занимаются перевозкой пассажиров на законной основе, бесплатно дезинфицировать автотранспортные средства в 8-м автопарке Ташкента.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В связи с приостановкой работы общественного транспорта с 22-го марта и разрешением в столице перевозки пассажиров только на легковых продезинфицированных автомобилях, хоким Ташкента обратился к таксистам.

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Глава городской администрации призвал хозяйствующие субъекты, которые занимаются перевозкой пассажиров на законной основе, бесплатно дезинфицировать автотранспортные средства в 8-м автопарке Ташкента. Там дежурят сотрудники городского Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Хоким Ташкента напомнил, что к водителям, которые выехали на перевозку пассажиров без прохождения надзора ЦСЭБ и дезинфекции, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.

Вместе с тем, хоким попросил владельцев такси не завышать стоимость проезда и удерживать цены на приемлемом уровне.

Напомним, министерство здравоохранения Узбекистана запустило официальный сайт coronavirus.uz, где можно получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

На портале публикуются оперативные данные по стране. Кроме того, там можно найти контакты штабов при региональных управлениях здравоохранения, оперативного штаба Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана в зарубежных странах.