Узбекистан поднялся в рейтинге самых счастливых стран

Узбекистан занимает 1-ое место по критерию "свобода принятия решений в жизни каждого человека", 21 – социальная поддержка, 21 – щедрость, 83 – ожидаемая продолжительность жизни, 106 – ВВП на душу населения, 127 – восприятие коррупции.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. ООН повысила позицию Узбекистана в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики со ссылкой на международную структуру. Узбекистан занял 38-ое место среди 153 стран.

Для справки: Доклад "World Happiness Report" составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются около 160 стран мира и учитываются такие показатели, как свобода принятия решений в жизни, социальная поддержка, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, щедрость, восприятие коррупции и другие.

По каждому критерию респонденты отвечают на заданные им вопросы в шкале от 0 до 10 баллов.

Узбекистан вновь стал самой счастливой страной СНГ >>

В этом году Узбекистан набрал 6.258 баллов. Показатель республики является самым лучшим на пространстве СНГ. Казахстан занял 50-ю строчку рейтинга, Молдова – 70, Таджикистан – 71, Россия - 73, Кыргызстан – 74, Беларусь – 75, Азербайджан – 89, Туркменистан – 95, Армения – 116.

По индивидуальным показателям Узбекистан занимает 1-ое место по критерию "свобода принятия решений в жизни каждого человека", 21 – социальная поддержка, 21 – щедрость, 83 – ожидаемая продолжительность жизни, 106 – ВВП на душу населения, 127 – восприятие коррупции.

По оценкам авторов доклада, жители Узбекистана являются наиболее оптимистично настроенными на будущие улучшения во всем мире.

Также Узбекистан стал страной, где произошли существенные улучшения, и поднялся на 0.768 баллов с момента первого опроса, заняв 19-ое место среди всех показателей по увеличению уровня счастья своего населения.

Следует отметить, что самым важным источником информации при составлении данного доклада является опрос американской аналитической и консалтинговой компании "Gallup, Inc.", которая изучает мнения граждан в 160 странах мира.