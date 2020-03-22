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Узбекистан поднялся в рейтинге самых счастливых стран

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200322/13734053/Schaste---doma-Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-samykh-schastlivykh-stran.html

Узбекистан занимает 1-ое место по критерию "свобода принятия решений в жизни каждого человека", 21 – социальная поддержка, 21 – щедрость, 83 – ожидаемая продолжительность жизни, 106 – ВВП на душу населения, 127 – восприятие коррупции.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. ООН повысила позицию Узбекистана в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики со ссылкой на международную структуру. Узбекистан занял 38-ое место среди 153 стран.

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Для справки: Доклад "World Happiness Report" составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются около 160 стран мира и учитываются такие показатели, как свобода принятия решений в жизни, социальная поддержка, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, щедрость, восприятие коррупции и другие.

По каждому критерию респонденты отвечают на заданные им вопросы в шкале от 0 до 10 баллов.

Узбекистан вновь стал самой счастливой страной СНГ >>

В этом году Узбекистан набрал 6.258 баллов. Показатель республики является самым лучшим на пространстве СНГ. Казахстан занял 50-ю строчку рейтинга, Молдова – 70, Таджикистан – 71, Россия - 73, Кыргызстан – 74, Беларусь – 75, Азербайджан – 89, Туркменистан – 95, Армения – 116.

По индивидуальным показателям Узбекистан занимает 1-ое место по критерию "свобода принятия решений в жизни каждого человека", 21 – социальная поддержка, 21 – щедрость, 83 – ожидаемая продолжительность жизни, 106 – ВВП на душу населения, 127 – восприятие коррупции.

По оценкам авторов доклада, жители Узбекистана являются наиболее оптимистично настроенными на будущие улучшения во всем мире.

Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
© Sputnik /
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Также Узбекистан стал страной, где произошли существенные улучшения, и поднялся на 0.768 баллов с момента первого опроса, заняв 19-ое место среди всех показателей по увеличению уровня счастья своего населения.

Следует отметить, что самым важным источником информации при составлении данного доклада является опрос американской аналитической и консалтинговой компании "Gallup, Inc.", которая изучает мнения граждан в 160 странах мира.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, счастье



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