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Аэропорт Ташкента

Какие авиарейсы внутри Узбекистана останутся в период карантина - таблица

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (96)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13735290/Kakie-avireysy-vnutri-Uzbekistana-ostanutsya-v-period-karantina---tablitsa.html

"Узбекистон хаво йуллари" опубликовала список рейсов, которые останутся в расписании на период карантина и ограничений внутренних пассажирских перевозок.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. "Узбекские авиалинии" объявили об изменении в расписании на внутренних рейсах в связи с введением новых ограничений из-за карантина.

Так, в период с 20 по 28 марта часть рейсов внутри республики отменяется. Авиаперевозчик представил расписание, которое будет действовать на указанный период.

Список внутриреспубликанских авиарейсов, которые будут осуществляться в карантин
UzAirways
Список внутриреспубликанских авиарейсов, которые будут осуществляться в карантин
Ранее Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

Пресс-служба Минтранса
Узбекистан ограничивает транспортное сообщение между регионами
При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

По последним данным Минздрава республики. на вечер 22 марта в стране зарегистрировано 45 случаев заражения вирусом COVID-19. В целом в мире уже около 340 тысяч инфицированных, свыше 14,5 тысяч скончались. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (96)
Теги:
коронавирус, Карантин, авиация, Узбекистан



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