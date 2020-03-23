Какие авиарейсы внутри Узбекистана останутся в период карантина - таблица

Список внутриреспубликанских авиарейсов, которые будут осуществляться в карантин
Ранее Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.
При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.
По последним данным Минздрава республики. на вечер 22 марта в стране зарегистрировано 45 случаев заражения вирусом COVID-19. В целом в мире уже около 340 тысяч инфицированных, свыше 14,5 тысяч скончались.