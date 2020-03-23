Какие авиарейсы внутри Узбекистана останутся в период карантина - таблица

"Узбекистон хаво йуллари" опубликовала список рейсов, которые останутся в расписании на период карантина и ограничений внутренних пассажирских перевозок.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. "Узбекские авиалинии" объявили об изменении в расписании на внутренних рейсах в связи с введением новых ограничений из-за карантина.

Так, в период с 20 по 28 марта часть рейсов внутри республики отменяется. Авиаперевозчик представил расписание, которое будет действовать на указанный период.

UzAirways Список внутриреспубликанских авиарейсов, которые будут осуществляться в карантин

Ранее Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

По последним данным Минздрава республики. на вечер 22 марта в стране зарегистрировано 45 случаев заражения вирусом COVID-19. В целом в мире уже около 340 тысяч инфицированных, свыше 14,5 тысяч скончались.