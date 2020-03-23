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Из Новосибирска в Ташкент отправлены 253 гражданина Узбекистана

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13736414/Iz-Novosibirska-v-Tashkent-otpravleny-253-grazhdanina-Uzbekistana.html

Пассажиры выразили свою признательность и благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, премьер-министру республики Абдулле Арипову.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Компания Uzbekistan Airways выполнила чартерный рейс маршруту Новосибирск-Ташкент, информирует пресс-служба.

"22 марта авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила чартерный рейс из аэропорта Толмачево по маршруту Новосибирск-Ташкент. На борту были 253 пассажира — гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Данный рейс был осуществлен при поддержке и содействии первого заместителя министра транспорта Махкамова Илхома Рустамовича, и. о. заместителя председателя правления, директор по коммерции и туризму Худайкулова Шухрата Шавкатовича, а также членов комиссии Министерства иностранных дел.

Пассажиры выразили свою признательность и благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, премьер-министру республики Абдулле Арипову, а также Специальной республиканской комиссии, которой был разработан график чартерных рейсов авиакомпании.

Напомним: на утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.

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Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

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При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиаперелет, Россия, Россия, Новосибирск, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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