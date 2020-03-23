Сидим дома: в Узбекистан придут холодная погода и дожди

Только после 27 марта в республику снова вернется солнце, и за счет него немного потеплеет. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Карантин на этой неделе не помешает, ведь в Узбекистан придет холодный антициклон, сообщает Узгидромет.

Еще сегодня, 23 марта, погода останется прежней - до плюс 25 градусов. Однако уже с завтрашнего дня начнутся дожди и температура воздуха понизится до плюс 15 градусов, а в некоторых районах и до 10 градусов. Ночью - всего плюс 5 градусов.

С 26 по 28 марта по территории Узбекистана установится поле повышенного давления - ночью температура будет в пределах +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

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И только после 27 марта в республику снова вернется солнце, и за счет него немного потеплеет.

Напомним, за последние несколько дней природа щедро одаривает всех узбекистанцев и гостей республики своими яркими красками: цветут яблони и сакуры, а также зажглись ярким цветом клумбы в парках и рядом с монументами.