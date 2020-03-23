В Ташкентской области закроются все непродовольственные рынки

Решение вступает в силу с 24 марта. Между тем власти принимают все меры по обеспечению граждан, находящихся на домашнем карантине, необходимыми продуктами питания.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Все рынки непродовольственных товаров, расположенные в Ташкентской области, будут временно закрыты.

Решение было принято в ходе заседания Специальной республиканской комиссии по борьбе с пандемией коронавируса во главе с исполняющим обязанности хокима Ташкентской области Рустамом Холматовым.

Данные меры вступают в силу с 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

Также будут усилены меры в отношении предприятий общественного питания, которые продолжают получать продукты питания, не соблюдая карантинных требований.

Все предприятия и организации обязаны снабжать своих работников необходимыми медико-гигиеническими средствами и проводить санитарно-дезинфекционные работы на своих территориях.

Городские и районные власти принимают все меры по обеспечению граждан, находящихся на домашнем карантине, необходимыми продуктами питания.

Ранее в хокимияте Ташкента призвали граждан не поддаваться панике и заверили, что все продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, магазины, супермаркеты, службы доставки еды продолжат работать в обычном режиме.

На данный момент общее число заболевших вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 46 человек. Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах.

С 24 марта столица закрывается на въезд и выезд для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога).

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.