Службы такси в Ташкенте пошли навстречу пассажирам в связи с карантином

Популярные сервисы, предоставляющие услуги такси, улучшили условия для своих работников и пользователей.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. C 22 марта в Ташкенте перестал работать общественный транспорт - метро, автобусы и маршрутные такси.

По столице разрешается ездить только на личных авто или автомобилях организаций, а также на продезинфицированных машинах такси.

Популярные сервисы, предоставляющие услуги такси, не стали наживаться на проблеме и пошли навстречу пользователям и своим работникам.

Так, сервис "Яндекс. Такси" отключил автоматический повышающий коэффициент, который увеличивает цену в несколько раз. Также в компании сообщили, что борются с нехваткой машин такси в городе.

"Из-за высокого спроса машин может не хватать, но мы вместе с парками-партнерами работаем над тем, чтобы как можно больше водителей выходили на линию", - написала компания в своем Facebook.

Еще сервис сообщил, что совместно с Департаментом транспорта и парками прорабатывает вопрос дезинфекции всех автомобилей такси.

"Наша команда на связи с госорганами и решает все вопросы в оперативном режиме. Мы следим за ситуацией и делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать город. Берегите себя и близких!" - говорится в публикации.

Не остался равнодушным и сервис MyTaxi. Компания снизила комиссию для водителей с 15% до 10%, а также намерена увеличить число таксистов.

"Если вы или ваши знакомые остались без работы, мы в MyTaxi подключаем водителей экспресс-методом, удаленно. Все водители принимают оплату по картам через приложение (спасибо Payme). Самый безопасный метод", — говорится в сообщении.

Напомним, ограничение транспортного сообщения вводится не только в рамках Ташкента, но и на пригородное транспортное сообщением между регионами Узбекистана.

С 24 марта в республике временно прекращается движение общественного транспорта между столицей и областями, а также Республикой Каракалпакстан.

На данный момент в Узбекистане зафиксировано 46 случаев заболевания вирусом COVID-19.