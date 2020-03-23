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Сотрудник дезинфекионнной службы ждет следующий автобус обработки общее

В Самаркандской области перестанет ходить общественный транспорт

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (110)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13741762/V-Samarkandskoy-oblasti-perestanet-khodit-obschestvennyy-transport.html

Движение автобусов и маршрутных такси будет временно приостановлено с 06.00 24 марта. В области официально не зарегистрировано случаев заболевания вирусом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Самаркандской области с 24 марта временно приостанавливается движение междугороднего (межрайонного) общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.

"Для нас важно ваше здоровье. Просим строго соблюдать все правила в борьбе с коронавирусом", — говорится в информации.

На данный момент, в Самаркандской области не зарегистрировано случаев заболевания вирусом COVID-19. Эти меры позволят предотвратить распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

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Между тем многие жители республики, прибывшие из-за рубежа, были отправлены в Самаркандскую область на двухнедельный карантин. Таких 1 162 человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В области зарезервировано 570 мест в трех учреждениях для граждан, прибывающих из других стран.

Аналогичные меры ранее были приняты в других регионах республики. Так, с 22 марта в Ташкенте перестали работать метро, автобусы и маршрутные такси. По столице можно ездить только на личных авто или автомобилях организаций, а также на машинах такси, прошедших дезинфекцию.

С 24 марта в Узбекистане вводится ограничение на пригородное транспортное сообщением между регионами страны: временно прекращается движение общественного транспорта между столицей и областями, а также Республикой Каракалпакстан.

По последним данным, всего в Узбекистане зафиксировано 46 случаев заболевания коронавирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (110)
Теги:
общественный транспорт, Самаркандская область, Эпидемия, коронавирус



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