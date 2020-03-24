На перевале Камчик приостановлено движение транспорта

Только граждане, которые постоянно зарегистрированы в других регионах, кроме Ферганы, смогут через перевал вернуться в места своего проживания.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. На перевале Камчик вводятся ограничения для передвижения транспортных средств, сообщает Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно ограничено движение транспортных средств на перевале Камчик, который связывает Ферганскую область с Ташкентом и другими областями", – говорится в информации.

Только граждане, которые постоянно зарегистрированы в других регионах, кроме Ферганы, смогут через перевал вернуться в места своего проживания.

В ГУБДД просят граждан правильно принять эти ограничения и сделать свой вклад в усилия по предотвращению распространения опасного вируса в Узбекистане, а также строго следовать принятым мерам и установленным процедурам.

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Напомним, по последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 49 человек.

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

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С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога).

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.