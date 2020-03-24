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Гавана

Россия помогла вывезти c Кубы двух узбекистанцев

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13751342/Rossiya-pomogla-vyvezti-c-Kuby-dvukh-uzbekistantsev.html

Граждане РУз находились на Кубе в составе туристической группы. Они были отправлены в Турцию, откуда затем вылетят на родину.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Генконсульство России в Гаване оказало содействие Министерству иностранных дел Узбекистана в отправке на родину двух граждан республики, которые застряли там из-за приостановки авиасообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, оперативные штабы дипмиссии Узбекистана в США — посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке — предпринимают меры по возвращению соотечественников из американских стран на родину в связи с приостановкой сообщения из-за распространения коронавируса в мире.

"Наша дипмиссия во взаимодействии с генконсульством России в Гаване оказала содействие в отправлении в Турцию двух граждан Узбекистана, находящихся на Кубе в составе туристической группы", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД. В Узбекистане нет прямого авиасообщения с Кубой.

Далее туристы вместе с соотечественниками, возвращающимися из США и Турции, вылетят из Стамбула в Ташкент специальным чартерным авиарейсом.

Boeing 757-200
Пресс-служба Uzbekistan airways
Из Новосибирска в Ташкент отправлены 253 гражданина Узбекистана
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире инфицированы уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

В Узбекистане первый случай заражения был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 50.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для вывоза на родину соотечественников организуются специальные авиачертеры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
Теги:
коронавирус, помощь, Россия, Узбекистанцы, Куба



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