В столице начали дезинфицировать мусороприемные пункты

Абсолютно все мусороприемные пункты, а их в Ташкенте 574, ежедневно обрабатываются дезинфекционными средствами.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ГУП "Махсустранс", которое занимается уборкой и транспортировкой бытовых отходов, делает строже санитарные требования к своим объектам, сообщили в хокимияте столицы.

Сотрудники всех районных отделений предприятия обеспечены защитными средствами гигиены. В том числе водители и операторы 404 машин, работающих в Ташкенте. Кроме того, абсолютно все мусороприемные пункты, а их в Ташкенте 574, ежедневно обрабатываются дезинфекционными средствами.

При возникновении вопросов, в столичной админисрации рекомендуют обращаться в службу поддержки "Махсустранс" — колл-центр +998712470211 или группа в телеграм https://t.me/maxsustrans_support.

Напомним, в начале марта Шавкат Мирзиёев обсудил с экологами вопросы совершенствования системы охраны окружающей среды и управления отходами, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государств раскритиковал процесс исполнения Концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года и Стратегии по обращению с твердыми отходами в стране на период 2019-2028 годов, назвав его неудовлетворительным.