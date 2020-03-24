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Обработка территории дезинфицирующим средством

В столице начали дезинфицировать мусороприемные пункты

ГУП "Махсустранс"
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13751956/V-stolitse-nachali-dezinfitsirovat-musoropriemnye-punkty.html

Абсолютно все мусороприемные пункты, а их в Ташкенте 574, ежедневно обрабатываются дезинфекционными средствами.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ГУП "Махсустранс", которое занимается уборкой и транспортировкой бытовых отходов, делает строже санитарные требования к своим объектам, сообщили в хокимияте столицы.

Сотрудники всех районных отделений предприятия обеспечены защитными средствами гигиены. В том числе водители и операторы 404 машин, работающих в Ташкенте. Кроме того, абсолютно все мусороприемные пункты, а их в Ташкенте 574, ежедневно обрабатываются дезинфекционными средствами.

При возникновении вопросов, в столичной админисрации рекомендуют обращаться в службу поддержки "Махсустранс" — колл-центр +998712470211 или группа в телеграм https://t.me/maxsustrans_support.

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Напомним, в начале марта Шавкат Мирзиёев обсудил с экологами вопросы совершенствования системы охраны окружающей среды и управления отходами, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государств раскритиковал процесс исполнения Концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года и Стратегии по обращению с твердыми отходами в стране на период 2019-2028 годов, назвав его неудовлетворительным.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
Теги:
вывоз мусора, сбор мусора, мусор, Ташкент, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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