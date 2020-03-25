Еще один чартер из Ташкента в Москву вылетит 26 марта

По данным посольства России в Узбекистане, в четверг из Ташкента в столицу РФ вылетят два самолета — "Аэрофлота" и "Узбекистон хаво йуллари". Подробная информация по второму рейсу будет предоставлена позже.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Spiutnik. На 26 марта запланированы два рейса из Ташкента в Москву, один из них выполнит российский "Аэрофлот", другой — "Узбекистон хаво йуллари", сообщили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане.

"Двадцать шестого марта в 4.20 утра из Ташкента в Москву вылетит самолет "Аэрофлота". Просим приехать в аэропорт заранее", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Граждане России, не успевшие купить билеты на этот рейс, могут приехать в аэропорт ночью и приобрести их по окончании регистрации, если билеты будут в наличии.

"Также сообщаем, что 26 марта ориентировочно в 07.20 утра планируется рейс "Узбекистон хаво йуллари" Ташкент-Москва. Информация о нем будет размещена дополнительно", — отметили в Консульском отделе.

Напомним, Узбекистан и России, как и ряд многих других стран, ограничили транспортное сообщение с другими государствами из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом сохраняется возможность выполнения чартерных рейсов для вывоза пассажиров на родину.

По последним данным, в РФ выявлено 495 случаев заражения COVID-19, в Узбекистане — 55. В мире инфицированы уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.