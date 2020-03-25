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Здание МВД Узбекистана в Ташкенте

ГУВД Ташкента временно приостанавливает прием граждан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13760915/GUVD-Tashkenta-vremenno-priostanavlivaet-priem-grazhdan.html

Все обращения принимаются в электронном виде на электронную почту. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. ГУВД Ташкента и его территориальные подразделения временно приостанавливают прием граждан, информирует пресс-служба.

"В связи с введением усиленного порядка предупреждения распространения коронавируса временно приостанавливается прием граждан и представителей юридических лиц в зданиях Центрального аппарата ГУВД Ташкента и его территориальных подразделений", - говорится в сообщении.

Все обращения принимаются в электронном виде на электронную почту (телеграм-бот): info@iibb.uz; Управление миграции и оформления гражданства: @passport_viza; Управление безопасности дорожного движения: Yhxb.iibb.uz (на сайте есть рубрика для обращений граждан).

Также обращения принимаются по тел.: 71-281-93-34, 71-281-94-18 или по телефону горячей линии МВД Республики Узбекистан 1102.

Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Также сообщается, что следователям Следственного управления при ГУВД Ташкента и его районных звеньев разрешено доставлять в органы внутренних дел участников уголовного процесса только для проведения неотложных следственных действий. При наличии технических возможностей все следственные действия проводить в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан в режиме видеоконференции, не допуская проход в административные здания органов внутренних дел лиц, не являющихся участниками уголовного процесса.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
Теги:
Карантин, коронавирус, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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