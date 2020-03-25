В МВД Узбекистана рассказали, можно ли находиться в личном авто без маски

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. С 25 марта в Узбекистане начал действовать запрет на нахождение в общественных местах без масок. Граждан, выходящих из дома без этих защитных средств, будут штрафовать.

Однако какие именно места считаются общественными и можно ли находиться без маски за рулем собственного автомобиля? На эти вопросы ответил пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Шохрух Гиясов.

"Общественными местами считаются все места, которые посещают люди (парки, торговые точки, улицы и так далее), — рассказал Гиясов на брифинге в АИМК. — Если человек управляет транспортным средством, он может снять маску, но только в том случае, если рядом с ним нет пассажира. Когда водитель покидает личное транспортное средство, он обязан надеть маску. Пассажиры, которые садятся в такси или другое транспортное средство, в целях предотвращения заражения должны все время находиться в медицинской маске. В других случаях надо исходить из здравого смысла".

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В среду число зараженных увеличилось до 55.

На профилактическом карантине в настоящий момент находятся более 20 тысяч узбекистанцев. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.