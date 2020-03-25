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Автомобильная дорога в Ташкенте

В МВД Узбекистана рассказали, можно ли находиться в личном авто без маски

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13762508/V-MVD-Uzbekistana-rasskazali-mozhno-li-nakhoditsya-v-lichnom-avto-bez-maski.html

На территории республики с 24 марта действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. С 25 марта в Узбекистане начал действовать запрет на нахождение в общественных местах без масок. Граждан, выходящих из дома без этих защитных средств, будут штрафовать.

Однако какие именно места считаются общественными и можно ли находиться без маски за рулем собственного автомобиля? На эти вопросы ответил пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Шохрух Гиясов.

"Общественными местами считаются все места, которые посещают люди (парки, торговые точки, улицы и так далее), — рассказал Гиясов на брифинге в АИМК. — Если человек управляет транспортным средством, он может снять маску, но только в том случае, если рядом с ним нет пассажира. Когда водитель покидает личное транспортное средство, он обязан надеть маску. Пассажиры, которые садятся в такси или другое транспортное средство, в целях предотвращения заражения должны все время находиться в медицинской маске. В других случаях надо исходить из здравого смысла".

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В среду число зараженных увеличилось до 55

Санитарная обработка машин в Узбекистане
МВД Узбекистана
Службы такси в Ташкенте пошли навстречу пассажирам в связи с карантином
На профилактическом карантине в настоящий момент находятся более 20 тысяч узбекистанцев. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
Теги:
здоровье, МВД Узбекистана, Узбекистан, автомобилисты, автомобили, автомобиль, коронавирус



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